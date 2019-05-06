Вызван на допрос: Порошенко даст показания по делу о «майдане»

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк сообщил, что действующего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей на «евромайдане». Об этом он заявил «Украинские новости».

«Порошенко вызывается завтра на допрос — 7 мая на 10 утра», — Горбатюк.

Кроме того, издание отметило, что помимо допроса по делу о гибели нескольких человек на киевском «майдане» в 2014 году, президент должен будет подписать протокол от ноября 2016 года.

Как известно, Петр Порошенко до сих пор не подписал протокол своего допроса, проведенного 18 ноября 2016 года по уголовному делу о событиях во время «майдана». Из-за этого его показания не могут приобщить к материалам дела и использовать во время расследования. По словам Горбатюка, главе государства уже семь раз передавали протоколы для подписи через генпрокурора Украины и его помощников.

Ранее уходящий с поста главы государства Петр Порошенко в одном из своих выступлений заявлял, что во время «евромайдана» в 2014 году помогал раненым и лично выносил тела погибших.

«У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — передает его слова ФАН. Помощь, по словам Порошенко, попросили протестующие из-за обстрелов со стороны «беркутовцев». Однако рассказ Порошенко сразу же был поставлен под сомнение.

Так, редактор «Независимого бюро новостей» Татьяна Высоцкая «была крайне возмущена» тем, как Порошенко «мягко говоря, преувеличивает» свое участие и роль в «евромайдане».

«Президент Украины со слезой взялся вспоминать этот страшный день. <...> Начнем с того, что в 9 утра «беркутовцы» еще не стреляли. Про остальное — вообще без комментариев», — заявила она на своем ютуб-канале. Она добавила, что считает, что Порошенко таким образом пытается переписать историю.

Между тем, украинский политик Олег Царев, принимавший активное участие в тех событиях сообщил, что Порошенко не мог делать то, о чем говорил, так как появлялся там «крайне редко» и долго не мог определиться, к какой стороне примкнуть. Об этом он рассказал журналистам РИА «Новости».

Конфликт возник после того, как 21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Это противостояние продлилось три месяца и получило название «майдан». В то же время агрессивно настроенные националисты создали палаточный городок в центре Киева и захватили несколько административных зданий. Помимо этого, они вступили в вооруженный конфликт с силами правопорядка.

Кульминацией конфликта стала стрельба 20 февраля 2014 года, открытая неустановленными снайперами. В результате этого, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами двухдневного февральского противостояния в Киеве стали более 100 человек. Известно, что среди погибших числятся как протестующие, так и бойцы спецподразделения «Беркут».

В связи с произошедшим было возбуждено заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Случаи, когда Петра Порошенко в чем-либо обвиняют не единичны. Так, 4 мая, замглавреда украинского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова сообщила о создании неформальной группы, которая будет состоять из местных и зарубежных специалистов, которые займутся расследованием возможных преступлений Порошенко. Об этом Крюкова заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента и его ближайшее окружение», — заявила журналистка.

При этом, он отметила, что к работе этой группы уже привлечены «крупные частные детективные компании». В планы специалистов входит изучение зарубежных активов уходящего с поста главы государства Порошенко — его недвижимости и счетов. «Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — обратила внимание Светлана Крюкова.

Она добавила, что члены созданной группы понимают, как «работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно». Эти люди, имена которых она не называет, могут провести свою компанию, не смотря ни на что, в том числе и на решения избранного президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, уверена Крюкова, они смогут «посадить Порошенко», имея при этом «достаточный интеллектуальный и финансовый ресурс».