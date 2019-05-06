Остарбайтеры: Семенченко призвал обезлюдить Донбасс

Депутат Верховной рады и экс-комбат добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко призвал «обезлюдить» юго-восток Украины. Такое заявление он сделал в эфире Youtube-канала Politeka Online, передает ФАН.

«Нет ничего страшного <...>, речь не идет о геноциде — необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы », — заявил он.

По словам Семенченко, нужно также решать, что делать с теми людьми, кто «непосредственно не участвовал» в вооруженном конфликте и «не убивал и не пытал» украинских военных. Кроме того, он предложил лишать украинского гражданства тех, кто решил получить паспорт Российской Федерации.

Ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам нацбезопасности Иван Апаршин заявил, что вернуть Донбасс под желто-синий флаг Киев сможет через пять лет.

«Я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. <...> Донбасс — это перспектива на пять лет, а территория Крыма — это перспектива более отдаленная», — заявил полковник в отставке.

По словам Апаршина, для него не составляет труда просчитать военную операцию в Донбассе «с точностью до калибров используемых орудий», но бои повлекут за собой огромные человеческие потери. Кроме того, добавил он, военные действия заставят зарубежных партнеров «отвернуться от Украины».

«[Военная операция] — на сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — подытожил советник.

Апаршин подчеркнул, что не исключает частичной амнистии для ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом сам Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании заявил, что выступает против предоставления Донбассу особого статуса и закон об амнистии для «террористов» подписывать не собирается.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил новый украинский лидер.

Он намекнул, что часть украинцев захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы на Украине. По словам Зеленского, это будут те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

«Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — отметил Зеленский.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий предоставление гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позже Путин заявил, что Москва рассматривает возможность распространить эти льготы на всех граждан Украины.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что мы по сути — один народ. Так что, если у нас будет общее гражданство — и русские, и украинцы от этого только выиграют», — заявил российский лидер.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

В 2018 году глава государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса Вадим Черныш посчитал, что на восстановление Донбасса необходимо $1,5 млрд, передает НСН.

«Мы основываемся на подсчетах зарубежных партнеров, по оценке которых стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса составит около $1,5 млрд», — подчеркнул чиновник. При этом Черныш убежден, что «ни Украина, ни зарубежные партнеры не возьмутся за восстановительные работы в Донбассе, после которых регион вновь может пострадать».