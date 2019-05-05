«Убирайтесь прочь»: Помпео гонит Россию из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России необходимо свернуть свое присутствие в Венесуэле. Такая позиция Вашингтона, как сказал американский политик в интервью Fox News, неизменна.

«Русские должны убраться [из Венесуэлы]. Президент [Дональд Трамп] выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. Мы хотим, чтобы это сделали все страны — среди них Иран, — все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти», — отметил Помпео.

Кроме того, в своей речи американский госсекретарь выделил значимость действий со стороны Кубы, которая поддерживает действующий режим Николаса Мадуро. «Без кубинцев Мадуро не устоял бы», — подчеркнул он.

Помпео сообщил, что в скором времени у него состоится встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой он и обсудит требования американских властей.

«Я собираюсь встретиться с министром Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом. Наша цель ясна: мы хотим, чтобы иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли», — сказал госсекретарь США. Встреча представителей двух стран состоится 6-7 мая в Финляндии во время министерского заседания Арктического совета.

Ранее Майк Помпео заявлял, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей. Об этом Майк Помпео рассказал в интервью журналисту Бену Шапиро.

«Некоторое время назад [в Венесуэлу] вторглись кубинцы, теперь россияне последовали их примеру. Только в службах безопасности [Венесуэлы] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют, в каком направлении движется Венесуэла», — утверждал он.

Помпео подчеркнул, что считает неприемлемым, что такие враждебные страны, как Россия и Куба, могут разместиться в Венесуэле и «использовать эту площадку» для получения информации о том, что происходит в США. «Америка также глубоко заинтересована в том, чтобы страны, враждебные США, которые желают подвергнуть Америку опасности, такие страны, как Куба и Россия, более не имели опорного пункта буквально в сотнях миль от наших берегов», — добавил американский политик.

3 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Во время беседы, которая велась более часа, главы государств смогли обсудить среди прочего ситуацию в Венесуэле. Согласно официальному заявлению Кремля, российский лидер подчеркнул, «что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны».

«При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — добавили в пресс-службе. Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал у себя на странице в твиттере пост, в котором выразил солидарность с этой позицией российского лидера — за что был немедленно раскритикован демократами.

Между тем, 1 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не следует применять в отношении оппозиции оружие, иначе американские власти придут на помощь самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо.

«Как я уже говорил, все варианты действий рассматриваются, я не буду углубляться в детали. Но стоит вспомнить, что в самом начале, три месяца назад, мы говорили, что для Мадуро и тех, кто поддерживает его, будет очень большой ошибкой использовать силу против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы очень серьезно относились к этому тогда и точно так же относимся сейчас», — предупредил он.

Напомним, что 30 апреля в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал людей и армию страны восстать против действующего режима Николаса Мадуро. Противостояние оппозиции и госвласти начались еще в январе этого года. Тогда после инаугурации Мадуро по стране прокатились акции протеста.

Хуан Гуайдо, воспользовавшись ситуацией, провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали, прежде всего, американские власти и страны ЕС. Россия, Китай, Турция по-прежнему считают Мадуро легитимным президентом.