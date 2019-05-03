Нам нечего делить: в Крыму ответили Зеленскому

В России и на Украине проживают два братских народа, и именно поэтому им нечего делить. Так первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственным объединяющим фактором России и Украины является граница. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Фикса, новый лидер страны еще слишком молод, чтобы делать подобные выводы, а также «мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления».

Первый вице-спикер считает, что у стран-соседей много общего.

«Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — пояснил он.

Фикс подчеркнул, что непозволительно кому-либо забывать или игнорировать это.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко тоже отреагировал на высказывание Зеленского.

«Это повторение ошибок уходящего режима», — считает нардеп.

По его убеждению, подобный политический курс является «безответственным» и «ведет в тупик». Он также подчеркнул, что от нового украинского лидера ожидают мира, а не повторения риторики Порошенко в стиле «прочь от России».

Ранее, 2 мая, Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о том, что у народов России и Украины есть много общего. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Долго думал насчет «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такого, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница», — говорится в тексте публикации.

Он добавил, что Москва должна вернуть Киеву контроль «над каждым миллиметром границы», прежде чем приступать к выявлению «общего».

«Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену ни на йоту не сближают урегулирование отношений между нашими странами», — пишет Зеленский.

Политик считает, что на данном этапе отношения между Россией и Украиной невозможно назвать «братскими». В качестве аргумента он привел остановку экспорта нефтепродуктов, выдачу российских паспортов жителям Донбасса и «удержание украинцев в плену».

По этому поводу депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил, что границы являются «лишь официальным названием», поскольку граждане России и Украины «по-прежнему близки друг другу».

«Между ментальностью украинских и русских здравомыслящих людей не было и нет границ. Были и есть общая история, одинаковые ценности и взаимное гостеприимство. Границы — это лишь официальное название, мы по-прежнему близки друг другу, как ни пытаются этому помешать», — сказал депутат.

Поводом заочной полемика между Путиным и Зеленским послужило подписание российским лидером двух указов, которые упрощают порядок выдачи российского гражданства некоторым категориям жителей Украины.

Один из них касается лиц, населяющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины — эти территории частично находятся под контролем самопровозглашенных республик Донбасса.

Вторым указом, который был подписан 1 мая, Владимир Путин расширил и уточнил перечень категорий лиц, которым предоставляется такое право.

Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что украинцы «соблазнятся» российским гражданством, и сообщил о готовности предоставить гражданство Украины всем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов». Об этом он написал у себя в фейсбуке.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский, добавив, что если желающие и найдутся, то это будут те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо ради заработка, либо в надежде избежать уголовных расследований.

Владимир Путин на это сказал, что считает народы России и Украины братскими.