Один не готов? Жена Зеленского о его переговорах с Путиным

Елена Зеленская, жена избранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о перспективах переговоров ее мужа после вступления в должность главы государства и российского лидера Владимира Путина. Об этом она поговорила с журналистами американского издания The Daily Beast.

«Невозможно начать с уступок. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — выразила свое мнение будущая первая леди Украины.

Кроме того, в интервью она коснулась вопроса взаимодействия Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского. Жена политика отметила, что ее муж никогда не будет ничьей марионеткой. При этом она вспомнила про случай, когда ее муж ругался по телефону с владельцем телеканала «1+1».

«У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале «1+1» из-за политических шуток. Владимир [Зеленский] позвонил ему по телефону и накричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору», — вспоминает Зеленская. При этом она добавила, что «это был переломный момент, когда» они «защитили свою независимость».

Ранее советник избранного президента Украины Иван Апаршин заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», — выразил свое мнение Апаршин, добавив, что считает такие беседы «бесперспективными» для Киева.

Советник победителя второго тура выборов на пост украинского главы уверен, что новый украинский лидер не сможет самостоятельно отстаивать свою позицию. Именно по этой причине необходимы посредники в лице представителей США, Великобритании, а также западных стран из «нормандской четверки».

Ранее, 27 апреля, Владимир Зеленский в своем обращении, размещенном в фейсбуке, к Владимиру Путину заявил о готовности вести переговоры. Он намерен обсудить с главой российского государства взаимный обмен гражданами по принципу «всех на всех».

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех», — заявил Зеленский, разместив пост на двух языках — русском и украинском. Он отметил, что «исключений» в обмене быть не может. При этом, добавил новый президент Украины, украинская сторона готова «обсуждать новые условия сосуществования Украины и России».

В своем сообщении Владимир Зеленский предупредил российские власти, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует». Это, по его словам, «не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

Кроме того, он добавил, что Украина понимает, что «настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма».

Этот пост, размещенный в социальной сети избранный главой украинского государства, был ответом на заявление президента России Владимира Путина о возможных переговорах с Украиной. Об этом он рассказал 27 апреля в разговоре с журналистами, назвав при этом основную тему переговоров с украинской стороной.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — сообщил Путин. Глава России заявил, что при решении этой проблемы видит «только один способ — исполнение минских соглашений».

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что некоторые из высказываний Владимира Зеленского, сказанные им в ходе выборов на Украине, не соответствуют пакету Минских договоренностей 2015 года. Так он вспомнил про слова Зеленского о том, что он не готов амнистировать принимавших участие в военном конфликте жителей Донбасса. Кроме того, как добавил Путин, новоизбранный президент не собирается предоставлять особый статус самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — сказал президент России Владимир Путин.