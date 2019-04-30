Ход назад: российского посла отзывают из Минска

МИД РФ отзывает с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича, передает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Это обсуждается с прошлой недели», — сказал осведомленный источник.

Другой подтвердил, что в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина. Сменить Бабича на посту может председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, передает РБК.

Неделей ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Белоруссия начинает выступать рупором русофобских настроений на международной арене. В подтверждение своих слов он заявил, что Минск, в частности, не поддерживает запущенную в России и распространившуюся на весь мир акцию памяти ко Дню Победы 9 мая «Бессмертный полк», а также раскритиковал отношение МИД Белоруссии к Бабичу.

«На мой взгляд, абсолютно недипломатичные, оскорбительные, с затрагиванием личных обстоятельств биографий, заявления. Его называют «бухгалтером» — это делает в официальном сообщении представитель МИДа. Опускаются до личных нападок на посла»,

— посетовал российский парламентарий.

Двумя днями ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что посол России в Белоруссии Михаил Бабич пытался разрушить дружественные отношения двух братских народов, передает НСН.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Российскому дипломату успешно и эффективно удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска буквально за несколько месяцев, чего не удавалось внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Он, в частности, обвинил Бабича в том, что тот «не видит никакой разницы» между федеральным округом РФ и независимым государством.

«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал представитель МИД Белоруссии.

Он также порекомендовал послу РФ больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — заверил Глаз.

Сам

Бабич назвал эти заявления «болтовней» и сказал, что спокойно к относится к такой критике.

«Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы... все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть», — подчеркнул дипломат.

Также посол предположил, что эти высказывания Глаза «и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор», и заверил, что успел «почитать, познакомиться, получать и анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве».

Вскоре в Москве заявили, что ожидают более уважительного отношения Глаза к Бабичу — об этом сказал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу России в Минске», — приводит его слова пресс-служба МИД РФ.

К скандалу подключился и Лукашенко — он выразил надежду на то, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича. По его словам, Россия — страна с хорошими традициями и понимает, как должен себя вести посол как на территории ее страны, так и за ее пределами.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама»,— отметил президент Белоруссии.

При этом на фоне скандала Бабич выражал уверенность в том, что Москва и Минск найдут способы решить спорные вопросы. По словам посла, два братских народа не поссорятся, как бы этого ни ждали противники, передает ФАН.

Дипломат также напомнил слова Лукашенко о том, что в мире очень много людей, групп и государств, которые ждут и способствуют тому, чтобы два братских народа, два самых близких союзника поссорились из-за любого повода – «нефть, газ, колбаса, молоко, может быть, какая-то информационная провокация».

«Хочу заверить всех — и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать как извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет», — подчеркнул Бабич.

Посол РФ напомнил, что Москва и Минск находили общий язык и приходили к компромиссам в еще более сложных условиях и выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия в будут находить «не только компромиссные решения, а лучшие из возможных, в интересах народов».