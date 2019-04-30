Ждет инаугурации: Зеленский объявлен победителем выборов

Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов, прошедшего 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, за его оппонента — нынешнего президента Украины Петра Порошенко — проголосовали 24,45% избирателей, передает ФАН.

Чуть ранее Зеленский обвинил ЦИК страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию.

«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая», — отметил избранный президент Украины.

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду.

Сорвать мероприятие по принятию Зеленским на себя полномочий главы государства могут и депутаты Верховной рады, которые «решили совершить тихий переворот, отобрав власть у президента и передав ее парламенту с кабмином», передает НСН.

Замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко указал же, что ведомство работает в ускоренном режиме.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме», — заявил Радченко.

Касательно отношений с Россией, то накануне

председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал совет Зеленскому «не повторять ошибок» своего предшественника — Порошенко.

«Не дай Бог, если та власть, которая пришла, та команда, которая через несколько дней или недель войдет в должностные кабинеты, будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды, что главное — это усилить санкции, главное — это сделать так, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, это будет означать крах», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что санкции против России «непродуктивны», и Киев только теряет от этих мер. Крах, по мнению парламентария, произошел в политике, экономике и социальной сфере.

«Мне дает право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы», — заявил политик.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский пока «не возведен в ранг святых». Так российский лидер ответил журналистам, спросившим главу государства, о чем он будет говорить с победителем украинских выборов, когда «предстанет перед ним».

«Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — сказал Путин.

На пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин президент России отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Путин отметил, что первоочередной темой возможных переговоров с избранным президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

В тот же день бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине. По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

За три дня до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что

Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.

Он добавил, что, как только Кремль дождется первых формулировок и действий Зеленского, можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах переговоров между главами России и Украины.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов уверен, что будущие власти Украины будут налаживать отношения с Москвой.

«Я считаю, что Зеленский в любом случае пойдет на переговоры с Путиным. У него нет другого выбора. Ему необходимо устанавливать контакты. Другое дело, что он все равно будет поглядывать на Запад. Думаю, разрешения на встречу с Путиным у так называемых «западных партнеров» Украины Зеленский спрашивать не будет», — указал сенатор.