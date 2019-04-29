Никого не звали? Кто приедет на парад Победы

В 2019 году на празднование 74-летия Дня Победы 9 мая Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров. О том, что они не прибудут на торжественные мероприятия по случаю праздника, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — таков был ответ пресс-секретаря главы российского государства на вопрос журналистов, ожидается ли прибытие зарубежных лидеров в Москву на 9 мая.

Ранее, 24 апреля, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кого из глав государств пригласили на 9 мая в Москву и приглашен ли победитель президентских выборов Украины Владимир Зеленский, сказал, что «в этом году никого специально не приглашали».

В прошлом году гостями парада Победы стали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает издание «Известия».

По сообщению пресс-службы премьера Израиля, он собирался провести с Владимиром Путиным встречу после празднования Дня Победы. В ходе беседы Нетаньяху планировал представить Путину все детали добытых израильской разведкой документов по иранскому ядерному досье. На тот момент ядерная сделка, заключенная с Тегераном, находилась под угрозой срыва из-за декларируемого США намерения выйти из нее. Отметим, что США в итоге вышли из нее.

Сербский лидер планировал обсудить с российским президентом двусторонние и региональные вопросы. Как отметил Вучич, он не намерен вмешиваться в общемировые вопросы, так как в них он «не собеседник».

Однако президент России Владимир Путин во время парада на Красной площади занял место на трибуне среди ветеранов, а не среди чиновников или иностранных гостей.

Относительно большое число гостей из-за рубежа парад Победы в Москве собрал во время широкого празднования 70-летней годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны.

С тех пор, по данным «Известий», российские власти отошли от традиции ежегодного официального приглашения мировых лидеров. Тем не менее, в Москве подчеркивали, что будут рады всем, кто захочет посетить мероприятия по собственной инициативе, передает СМИ.

Так, на парад, посвященный 70-й годовщине Победы над фашизмом, прибыли около 30 лидеров зарубежных стран. Однако всего были приглашены 68 представителей зарубежья. Большинство европейских политиков проигнорировали это мероприятие. Это было вызвано, как отмечают эксперты, ухудшением отношений между Россией и странами Запада на фоне украинского кризиса.

Большинство из прибывших в Москву иностранных лидеров были представителями республик бывшего СССР. Так, почетным гостем президента России был в тот год президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Приглашения на торжества направлены главам 68 иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского союза», — говорил тогда глава МИД России Сергей Лавров.

В 2015 году среди гостей парада Победы в Москве также были глава Кубы Рауль Кастро, тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы и Сербии.

«Разумеется, что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые предпринимают сейчас американцы и агрессивное ядро Евросоюза», — рассказывал Лавров.

Тогда же экс-глава Польши Бронислав Коморовский решил самостоятельно отпраздновать 70-летие окончания ВОВ на полуострове Вестерплатте близ Гданьска и не приехал на парад на Красной площади. При этом он пригласил к себе на мероприятие лидеров европейских стран, отметив, что не преследует цель испортить празднование Дня Победы в Москве.

Он также отметил, что эта инициатива планировалась «уже давно». «Эта идея не возникла в последние дни. Будет международная конференция, организованная Европейским центром солидарности, Музеем Второй мировой войны и другими институтами», — отметил глава польского государства. Кроме того, по словам Коморовского, одной из задач конференции стало обсуждение, было ли окончание войны «освобождением или также появлением новых проблем».