Война на Балканах? Макрон и Меркель поделят Косово и Сербию

В Берлине 29 апреля начался саммит под руководством Германии и Франции, цель которого — помочь в продвижении диалога между Сербией и Косово.

Приемлемым вариантом разрешения спора между Белградом и Приштиной канцлер ФРГ Ангела Меркель считает соглашение по типу того, чтобы было подписано в 1972 году между ФРГ и ГДР. По сути, оно сводилось к тому, что правительство ФРГ в своей политике стало исходить из того факта, что существует два германских государства. То есть Берлину и Бонну удалось нормализовать отношения, формально не признавая друг друга.

О том, что подобный путь может быть предложен Сербии и Косово, сообщила радиостанция Deutche Welle со ссылкой на политические круги в Берлине.

Правда, пока не ясно, насколько подобный план может быть воплощен в жизнь.

Находящийся на переговорах в Берлине президент Косово Хашим Тачи заявил, что без участия США диалог с Сербией будет невозможен.

В беседе с Reuters Тачи также отметил, что позицию ЕС по диалогу между Косово и Сербией нельзя назвать «единой».

Известно, что Меркель выступает против какой-то перекройки границ между Сербией и Косово. В августе 2018 года она сказала, что «территориальная целостность государств Западных Балкан установлена и неприкосновенна». Канцлер подчеркнула, что «снова и снова делаются попытки говорить о границах, а мы не можем этого делать».

Как указывает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, желание Тачи подключить США к диалогу между Косово и Сербией объяснимо, так как американцы сегодня «главные кураторы» Косово.

Интересы США и ЕС на Балканах расходятся: в европейских столицах исходят из того, что Европа как образование сформировалась окончательно и решения должны приниматься в Брюсселе и Берлине, объясняет Бондаренко.

У ЕС пока нет большого желания видеть в своих рядах ни Косово, ни соседнюю Албанию.

В представленной в начале 2018 года концепции ЕС на Балканах, говорилось о больших проблемах — как Косово, так и Албании — с организованной преступностью и верховенством закона. В свою очередь, Вашингтон активно продвигает интересы косоваров и албанцев, которые полностью зависят от США.

В ЕС не скрывают, что хотели бы добиться скорейшего урегулирования отношений между Сербией и Косово. Особенно это важно для самой Меркель — она объявила о своем уходе из политики в 2021 году. Больших успехов у канцлера на внешнеполитических направлениях нет, и «ей нечего выставить напоказ», говорит глава Фонда прогрессивной политики Бондаренко.

В минувшем году между Сербией и Косово начался диалог на высшем уровне, цель которого — нормализация отношений. Белград не признает независимость Косово, но обе стороны понимают, что отношения надо урегулировать.

Для Сербии это возможность вступить в ЕС, ту же цель преследует и Косово, чей суверенитет признан частью европейских государств и США.

Диалог между президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косово Хашимом Тачи об урегулировании шел достаточно интенсивно. Речь, по предварительным данным, идет о возможном обмене небольшими территориями между Сербией и Косово.

При этом, как отмечает Бондаренко, президент Косово Тачи в переговорном процессе с Сербией занимал более мягкую позицию, чем премьер Рамуш Харадинай, который вполне может пойти на обострение ситуации. По мнению Бондаренко, Приштина может ввести свои полицейские силы на территорию проживания сербов в Косово, что может стать прологом к началу войны.

Пока же Тачи заявляет о намерениях диалога с Белградом, чтобы именно обменяться территориями. Согласно предварительному плану, под юрисдикцию Белграда могут отойти северные районы спорного региона. В свою очередь, Белград мог бы передать Приштине районы, где проживают косовары.

Но возможность какого бы то ни было разделения Косово — непопулярная идея как в Белграде, так и в Приштине. Для многих жителей Сербии Косово остается местом, где находятся православные монастыри. Большинство населения в Косово — а здесь проживают 2 млн человек — албанцы.

Количество сербов при этом около 100 тыс. человек, их национальный центр находится в Косовской Митровице.

Тачи рассказал журналистам, что собирается вновь говорить на этот счет в Берлине с президентом Сербии. При этом сам Вучич накануне переговоров в Германии не был настроен оптимистично и заявлял, что идея «разграничения Косово» уже не актуальна.

Стоит отметить, что диалог об урегулировании отношений практически зашел в тупик после того, как власти края ввели пошлины на сербские товары. Как заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, условием для возобновления переговоров должна быть отмена пошлин. Она подчеркнула, что Сербия является «стабильным, предсказуемым и надежным партнером».

При этом на переговоры в Берлин сербский президент приехал после визита в Китай, где на полях форума «Один пояс — один путь» встречался с президентом России Владимиром Путиным, а после поблагодарил его за поддержку суверенитета Сербии.