«Устрашающее воздействие»: что предложили в ФРГ для Донбасса

В Германии фракция Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге предложила план урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Депутаты, по информации издания, собираются усилить давление на «внешнего агрессора» через введение в Донбасс миссии ООН, либо контингента гражданской полиции из Германии. Говоря об «агрессоре» демократы имеют в виду Россию. На нее они предлагают оказать «устрашающее воздействие».

Автором стратегии под названием «Миру на Украине нужен новый импульс» является депутат СвДП Рената Альт. Она утверждает, что Берлин должен активнее поддерживать Киев, действуя таким образом более решительно. Депутаты планируют, что этот план поможет развитию ситуацию по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, придав ей импульс, и склонит стороны к мирным переговорам. Вскоре этот документ должен быть предложен на рассмотрение немецкого парламента.

Российские политики уже выразили свое мнение по отношению к предложенному плану. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что эта стратегия не поможет сложившейся ситуации.

«Такого рода заявления только создают перспективы усиления напряженности и уж точно не способствуют урегулированию конфликта на Донбассе», — сказал политик, подчеркнув, что Россия будет выступать за защиту прав жителей этого региона, поддерживая их выбор.

Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал предложение Свободной демократической партии Германии бесперспективным.

Он отметил, что немецкое правительство хочет ввести на территорию Донбасса «горе-миротворцев» для «значительного устрашающего воздействия». Однако, по словам сенатора, они не смогут запугать граждан юго-востока Украины, так как «отступать им с учетом тенденций последних пяти лет на Украине некуда».

Константин Косачев считает, что для мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе необходимо поднимать вопрос о защите прав мирных жителей. «Причем защите от Киева, а не от кого-либо еще», — сообщил он в разговоре с журналистами РИА «Новости».

Член Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с ФАН выразил мнение, что депутатам немецкого парламента стоит отправиться на юго-восток Украины и самим пообщаться с местными жителями, а не полагаться на официальные сообщения.

«Если бы они [немецкие депутаты] руководствовались нормами международного права и, главное, человеческой морали, то они бы, прежде всего, поинтересовались настроением самих жителей Донецкой и Луганской народных республик. Но почему-то их это не интересует. Они не приезжают в Донбасс, не общаются с людьми. Вместо этого немецкие депутаты слушают неадекватных политиков в руководстве Украины, которые рисуют им страшную картинку», — сказал сенатор в разговоре с изданием. Он добавил, что власти Украины «постоянно искажают ситуацию как в Донбассе, так и в самой Украине».

«Название для фракции эти депутаты явно выбрали не то. Оно не соответствует сути предложений по Донбассу», — заключил Сергей Цеков.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в феврале 2014 году после украинского госпереворота. Тогда самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики отказались принимать легитимность властей страны и заявили о своей независимости.

Минские соглашения, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе, были подписаны тогда же. Главы Германии, России, Украины и Франции, представляя собой «нормандскую четверку», подписали пакет документов, согласно которому вооруженный конфликт на юго-востоке Украины должен был прекратиться. Однако пакет мер не выполняется на практике.

Ранее президент России Владимир Путин назвал основную тему возможных переговоров с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — сказал Путин. При этом он добавил, что для урегулирования вопроса, связанного с Донбассом, есть «только один способ — исполнение минских соглашений», то есть прекращение огня.

Кроме того, в разговоре с журналистами российский лидер обратил внимание на то, что некоторые высказывания Зеленского не соответствуют пакету подписанных мер. Так, он вспомнил заявление новоизбранного президента Украины о том, что он не собирается амнистировать людей, участвовавших в военных действиях на юго-востоке страны.

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — отметил Владимир Путин.