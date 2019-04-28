«Вне закона»: что сделает Рада с указом Путина

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса. Об этом представитель «Блока Петра Порошенко» написала в своем фейсбуке.

По ее словам, происходит «незаконная паспортизация украинцев», а президент РФ Владимир Путин «должен отменить свои же указы».

Геращенко считает, что Украина уже «выполнила свою часть политического блока минских соглашений», а вот Россия, будучи посредником по переговорам, их не выполнила. В числе условий Украины – отмена указа о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вице-спикер подчеркнула, что Киев «не признает существующие органы власти республик» и на прямые переговоры с Донецком и Луганском идти не собирается.

Указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля. По словам Путина, в Кремле ищут возможности не только по упрощению процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам, передает НСН.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский президент.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы России Владимира Путина относительно выдачи российских паспортов жителям Донбасса, сообщает ФАН.

Зеленский написал, что «не советует соблазнять граждан Украины паспортами РФ». Он предположил, что этой возможностью могут воспользоваться злоумышленники, а также граждане, которые «цинично грабили» Украину.

«Слуга народа» также назвал украинцев «свободными людьми в свободной стране» и высказался о «миссии украинцев».

«Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — написал Зеленский.

По словам Путина, вопрос упрощения выдачи гражданства носит исключительно гуманитарный характер.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, назвал указ Путина «продолжением агрессии».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в твиттере указал на «провокационный» характер решения России. Документ также осудила посол Франции на Украине Изабель Дюмон: она написала в твиттере, что этот указ «противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта».

По словам президента России Владимира Путина, конфликт на Донбассе может прекратиться только после выполнения минских соглашений. Однако Путин вспомнил слова победившего в украинских выборах Владимира Зеленского, который говорил, что не собирается устраивать амнистию и предоставлять этим территориям особый статус.

«Господин Зеленский заявил о том, что он не собирается подписывать декрет или указ, как он там, на Украине, называется, об амнистии — первое. И второе, не согласен предоставить этим территориям особый статус», — уточнил Путин.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.