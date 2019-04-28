«Надо дружить против Китая»: в США предложили признать Крым

Признание Крыма российским регионом и прекращение расширения НАТО на восток возобновят полноценные хорошие отношения Москвы и Вашингтона, приводит мнение политологов американский журнал National Interest.

А подтолкнуть американские власти к таким шагам может осознание необходимости создания мощного союза для противостояния растущему влиянию Китая, приводит ФАН мнение авторов материала.

По словам аналитиков, близкие отношения Москвы и Пекина основываются на военном, экономическом и политическом противостоянии Вашингтону. В этом контексте в заметке упоминается саммит российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, передает ФАН.

Днем ранее профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy указал, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.

По его словам, с приходом в администрацию президента США Дональда Трампа советника по небезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео власти страны заняли позицию, предполагающую, что США настолько могущественны, что могут решать многие вопросы единолично, а другие государства должны быть запуганы демонстрацией их мощи.

При этом

страна ведет не только торговую войну с Китаем, но и со многими другими своими экономическими партнерами.

При решении дипломатических вопросов с Ираном и КНДР Соединенные Штаты выдвигают невыполнимые требования, и когда они не реализуются, накладывают санкции.

Автор заметки указывает, что нынешнее положение США позволяет им придерживаться такого подхода, но при этом за время нахождения Трампа у власти у страны не было серьезных успехов во внешней политике. Кроме того, такие государства, как Китай и Россия уже начали сотрудничать между собой для противостояния США.

Тезисы Уолта, в целом выражающие настроения американского истеблишмента, нашли подтверждение несколькими часами ранее – когда Путин, выступая на круглом столе форума «Один пояс — один путь» в Пекине, заявил о возможности состыковать Северный морской путь с китайским «Морским шелковым путем», передает НСН.

«Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской шелковый путь», тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой», — сказал российский лидер.

В середине нынешнего месяца исполнительный директор «Глобального института KKR» Вэнс Серчук в статье для The Washington Post подчеркивал, что на фоне поляризации в американской политике республиканцы и демократы неожиданно пришли к двухпартийному консенсусу, вооружившись идеей «конкуренции великих держав» с Россией и Китаем как общим базисом.

В частности, Вашингтон видит в конкуренции с государствами борьбу за технологическое и военное превосходство. Однако Соединенные Штаты неверно понимают суть соревнования с Москвой и Пекином, это в свою очередь может привести к провалу, отмечал автор.

Успех Москвы заключается в «хитрой дипломатии» в сочетании с точечными и внезапными военными шагами.

Аналогичная история произошла в Южно-Китайском море — самой заметной сцене геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином за последнее десятилетие, детализировал специалист.

В начале апреля американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение Владимира Путина. На изображении российский лидер опирается руками на земной шар. На поверхности Земли видны белые отметки с красными звездами.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — гласил подзаголовок на обложке.

В феврале стало известно, что Силы специальных операций США будут играть большую роль в кибервойне, информационных операциях и операциях «влияния» — об этом рассказали источники Washington Times.

Число объединенных спецсил, включая отдельные вооруженные силы армии, флота, военно-воздушных сил и морской пехоты, увеличилось с 45 тыс. человек в 2001 году до около 70 тыс. к текущему моменту, говорилось в материале.

В заметке уточнялось, что новая стратегия Пентагона предполагает переход от борьбы с радикальными террористическими группами к традиционным соперникам: России и Китаю, отмечает издание. Согласно новой стратегии, Европа и Азия вновь становятся «приоритетными театрами военных действий» для американских войск.