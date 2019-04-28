«Игра с огнем»: кто компрометирует Зеленского

Первый президент украинского государства Леонид Кравчук заявил о том, что прежнее руководство страны может попытаться скомпрометировать новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу «Громадське».

Он подчеркнул, что Зеленскому «особенно» понадобится терпение, так как «представители старой власти еще увлекаются реваншем». Попытку скомпрометировать избранного президента он назвал «игрой с огнем».

«Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского является неуважением к украинскому народу и препятствованием выполнять конституционные полномочия», — отметил экс-глава Украины.

Он добавил, что победителя выборов Владимира Зеленского он знает лично и может охарактеризовать его как «порядочного человека, честного, ответственного и образованного». «Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми», — заметил Леонид Кравчук.

По его словам, если избранный глава украинского государства «еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния». «Нет в мире такого президента, который бы знал все. Президент должен научиться слышать и реагировать», — отметил первый украинский президент.

О том, что он знает Владимира Зеленского лично, Леонид Кравчук говорил и ранее. Так, 22 апреля экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала NewsOne, что считает хорошим человеком новоизбранного главу государства Владимира Зеленского.

«Я Зеленского знаю лично. И у меня о нем сложилось позитивное впечатление. Он человек образованный, толерантный. Думаю, что у него вопросы дружбы с честью, достоинством, совестью достаточно корректные. И я надеюсь, что он использует все для того, чтобы сделать шаги, которые нужны украинскому народу», — такую характеристику дал экс-президент Украины коллеге. При этом он признался, что во время первого тура выборов на пост главы государства он проголосовал за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Тогда же, в эфире телеканала Кравчук дал советы официально действующему президенту Украины Петру Порошенко и победителю второго тура выборов главы государства Владимиру Зеленскому.

«Порошенко совет — терпения, ума и взвешенности, не делать горячих преждевременных заявлений и не делать такой вид, что ничего не поменялось в обществе. Если Зеленский будет слушать свою команду, то ее человеческие качества сработают только на Украину», — отметил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Ранее, в штабе Зеленского отмечали, что инициатива об ограничении полномочий главы государства, выдвинутая Верховной радой Украины спустя сутки после победы Зеленского, является «ударом под дых». Об этом 26 апреля сообщил спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков. Свое мнение Разумков выразил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«На самом деле это [инициатива Верховной рады] удар под дых не только Зеленскому, но и 73% избирателей, которые отдали за него голоса, надеясь, что он выполнит те обещания, которые он давал», — отметил Разумков.

Он уверен, что документ, который предлагает партия «Самопомощь» об ограничении полномочий главы Украины не соответствует действующей Конституции страны.

«Если бы вы в рамках закона прописали то, что даровано [президенту] Конституцией, естественно, мы бы не возражали», — сказал он, обращаясь к присутствующей на телепрограмме представительнице «Самопомощи», заместителю председателя Верховной рады Оксане Сыроед.

При этом представитель штаба Зеленского считает, что этот закон нужен, «но он должен быть в рамках той Конституции, которая сегодня есть». «Тот законопроект, который сегодня находится в общем доступе <...> это фактически упразднение всех полномочий или очень серьезные ограничения всех полномочий, которые предусмотрены действующей Конституцией Украины по отношению к президенту Украины», — подчеркнул Разумков.

Он отметил, что эта инициатива, кроме того, лишает «возможности вносить представления на главы гособладминистраций и многие другие вещи, которые фактически ограничивают возможность реализовывать все те обещания, которые уже были даны избранным президентом страны во время избирательной кампании».

Согласно инициативе «Самопомощи», глава государства должен вносить кандидатуры на посты министра обороны Украины и украинского министра иностранных дел только по предложениям коалиции депутатских фракций. По документу, президенту можно будет выбрать только генпрокурора и главу Службы безопасности, однако и эти кандидатуры нужно будет согласовывать с Радой.

Ранее депутат Верховной рады из группы «Возрождение» Валерий Писаренко написал на своей странице в фейсбуке, что часть полномочий главы государства могут передать парламенту и правительству. Однако пока на заседаниях парламента, по его словам, не обсуждался вопрос о принятии каких-либо поправок.

«Верховная рада готовится существенно ограничить полномочия президента. Новоизбранный президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные. Как например, ограничить право президента назначать министра обороны, министра иностранных дел, а также главу Службы безопасности и секретаря РНБО», — говорится в сообщении. При этом он отметил, что не видит «перспектив принятия этого законопроекта».