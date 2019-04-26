Сделано в СССР: Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Тюрьмы на Украине и в России особо не отличаются друг от друга, заявила народный депутат Верховной рады Надежда Савченко. Как сообщает ФАН, нардеп указала на единое происхождение обеих систем исполнения наказаний, являющихся наследницами советской.

«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — подчеркнула Савченко.

Она добавила, что надзиратели работают и на Украине, и в России одинаково, особой разницы в бытовых условиях также нет. По словам Савченко, ей сложно понять, почему герой Украины стал «врагом народа» и был брошен за решетку. При этом сложнее всего оба ее тюремных заключения дались матери и сестре.

«Вы спросили, перед кем мне стыдно — наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это», — заявила парламентарий журналистам.

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения, передает НСН. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастен к подготовке терактов на территории Украины — в частности, покушения на президента Петра Порошенко. В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Срок действия меры пресечения подозреваемых истек, в то время как следующее заседание назначено только на 7 мая.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку, Савченко говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой: «Шо, страшно?», и говорит, что «они» [власти Украины] боятся «нас» [народа].

СМИ сообщали, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже нардеп уточнила, что пистолет — наградной, и она как офицер ВСУ может носить его «везде, где захочет». Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому проносить оружие и боеприпасы любого типа на территорию административных зданий запрещается.

22 марта 2018 года Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и за ее арест. На этом же заседании экс-летчицу задержали. Таким образом, нардепы поддержали предложение генпрокурора Юрия Луценко.

Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила контакты с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной безопасности Украины.

Надежда Савченко была осуждена в России в марте 2016 года на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и российских журналистов. В результате ее преступных действий погибли сотрудники ВГТРК корреспондент Игорь Корнелюк и оператор Антон Волошин. В мае 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину.