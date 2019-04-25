Шантаж и санкции: в чем Путин обвинил Запад

Взаимодействие Российской Федерации с Китайской Народной Республикой является значимым стабилизирующим фактором в обстановке, когда некоторые западные страны претендуют на единоличное глобальное лидерство, заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао» в преддверии своей поездки в Пекин.

«К сожалению, отдельные государства Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство. Грубо попирают нормы и принципы международного права, прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам», — сказал российский лидер.

Он отметил значимость сотрудничества между Россией и Китаем для стабилизации политической обстановки в мире. Также Путин подчеркнул, что у РФ и КНР схожие позиции относительно ключевых вопросов современности.

«Для оздоровления международной обстановки, формирования справедливого и демократического мироустройства Россия и Китай продолжат тесно координировать свои шаги по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также «плодотворно взаимодействовать на таких ведущих многосторонних площадках», как ООН, Группа двадцати [G20], Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР] и АТЭС [Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество]», — сообщил Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва с методами Запада категорически не согласна, а сотрудничество с единомышленниками всегда приветствует.

Также он отметил, что российско-китайские отношения на сегодняшний день находятся на самом высоком этапе развития за всю историю.

«Можно без всякого преувеличения сказать, что наши страны подошли к юбилею с лучшими отношениями за всю историю», — поделился Путин.

По его мнению, таких результатов удалось добиться благодаря кропотливой работе, которая велась на протяжении последних тридцати лет. Президент РФ также подчеркнул, что обе стороны будут стабильно работать над укреплением отношений между Москвой и Пекином, добавив, что это будет способствовать поддержанию региональной безопасности и стабильности.

Одним из ключевых факторов высокого уровня доверия между государствами Путин назвал кооперацию в военной и военно-технической областях. Вдобавок он напомнил о возросшем уровне товарооборота между Китаем и Россией — в прошлом году он преодолел отметку в $100 млрд.

Владимир Путин посетит Пекин на следующий день после саммита с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, чтобы принять участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который пройдет 26-27 апреля. Также в планах руководителя РФ провести на форуме двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встретиться с главами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил, что в этом году празднуется 70-летие дипломатических отношений между Россией и КНР. В июне состоится официальный визит Си Цзиньпина в Россию. Он будет включать две части: непосредственно госвизит председателя КНР в Москву и посещение главой Китая Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На форуме в Пекине будут присутствовать представители 150 стран мира, включая лидеров 37 стран. Путин станет главным его гостем, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Представители КНР сообщили, что у Путина будет особая программа, куда войдут специальные мероприятия. Отдельные детали пока согласовываются.

«И мы, и наши китайские коллеги хотели бы, чтобы визит состоялся не только в Пекин. Но это зависит от рабочего графика как нашего президента, так и наших китайских партнеров», — добавил Денисов.