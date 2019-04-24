Сорвать инаугурацию: Порошенко продолжает борьбу с Зеленским

Штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко может попытаться сорвать инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, передают украинские СМИ.

Вступление Зеленского в должность может не состояться, если Киев сместит с поста главу Конституционного суда страны Станислава Шевчука. Если Шевчука не будет, то инаугурацию победившего в выборах могут перенести на неопределенных срок. Заседание, на котором будет заявлено об отставке Шевчука, запланировано на 25 апреля.

Кроме того, сорвать мероприятие по принятию Зеленским на себя полномочий главы государства могут депутаты Верховной рады, которые «решили совершить тихий переворот, отобрав власть у президента и передав ее парламенту с кабмином», передает НСН.

В связи с происходящим политконсультант команды Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что Порошенко после своего поражения продолжает «лить грязь». По его словам, после оглашения результатов Порошенко «протягивает одну руку» Зеленскому, когда заявляет, что признает его победу.

«…а другой — продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать ее за шиворот Владимиру Александровичу», — сказал Разумков.

По его словам, к таким выпадам действующего президента страны относятся судебное решение по «Приватбанку», посыл о защите «европейского выбора Украины от реваншистов», решения Конституционного суда и отсутствие извинений Порошенко за нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании.

Во втором туре президентских выборов 21 апреля Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко. Об этом заявили в ЦИК страны после обработки 100% протоколов. Согласно имеющимся данным, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент – Порошенко — 24,45%.

В Центризбиркоме добавили, что за Зеленского голоса отдали более тринадцати с половиной миллионов украинцев. Порошенко заручился поддержкой 4,5 миллионов. Такой результат оказался рекордным.

Чуть ранее депутат Рады из группы «Возрождение» Валерий Писаренко сообщил, что парламент Украины намерен существенно ограничить полномочия президента страны, передает ФАН.

«Новоизбранный президент может превратится в формальную фигуру, ограниченную сложной сеткой правительственной бюрократии. Скажу, что большинство предложений заговорщиков — неконституционные. Например, ограничить право президента назначать министра обороны, министра иностранных дел, а также главу службы безопасности и секретаря СНБО», — указал парламентарий.

Он также усомнился в жизнеспособности этого законопроекта.

«Перспектив принятия этого законопроекта не вижу. И даже если удастся протянуть это через первое чтение, я планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать их следующим созывом парламента», — заверил депутат.

Стоит отметить, что накануне в Раде начался сбор подписей за снятие с должности спикера парламента Андрея Парубия.

«Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады [Андрея Парубия]», — такая запись появилась на сайте Писаренко, который добавил, что «пришло время положить конец несправедливости, безнаказанности и беззаконию».

Попытки снятия с должности спикера Рады — одной из ключевых фигур событий зимы-2013/14 — связаны с началом уголовного преследования политика. В середине апреля Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро страны возбудить дело против Парубия из-за превышения им служебных полномочий и злоупотребления властью.

Кроме этого, внефракционный депутат Сергей Мищенко внес законопроект о роспуске Верховной рады. Он мотивировал свое решение, что парламент не может в данный момент исполнять возложенные на него функции, и власть после выборов «необходимо перезагрузить».

Не дожидаясь выборов в парламент, соратники Порошенко уже начали дистанцироваться от него. Член «Блока Петра Порошенко», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинскую избирательную систему необходимо изменить до выборов в Раду осенью нынешнего года, иначе страну ждет разочарование.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — предупредил глава украинского кабмина.

Стоит добавить, что сам Порошенко сообщил о намерении снова возглавить страну. Он заявил, что не будет уходить из политики после поражения на выборах и планирует объединиться со своими сторонниками, чтобы добиться в будущем новых побед.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (администрация президента. — Газета.Ru) после следующих президентских выборов», — сказал политик.

Сторонники действующего украинского президента после данного объявления стали скандировать «Через год!», на что Порошенко ответил согласием.