Новые переговоры? В Кремле посмотрят на поведение Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

«Президент России, как человек, который определяет внешнюю политику России и, в том числе, вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — цитирует издание представителя главы государства.

При ответе на вопрос о реакции России в случае, если действия новоизбранного президента Украины не совпадут с ожиданиями Москвы, Дмитрий Песков отметил, что в данном случае предположения о возможных последствиях не уместны.

«Это называется на языке дипломатов «эвентуальные рассуждения» — они вряд ли уместны в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков сказал, что, как только Кремль дождется первых формулировок и действий Зеленского, можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах переговоров между главами России и Украины.

«Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений», — цитирует его ТАСС.

При этом Песков напомнил, что пока действующим главой Украины является Петр Порошенко.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому удастся найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным, если он будет общаться с ним честно и открыто. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным]. Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться. Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях», — отметил политик.

В то же время переговоры между лидерами России и Украины — «хорошее дело», считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Свое мнение он высказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

Дипломат считает, что это необходимая мера для установления мира в Донбассе. «Я думаю то, что он [Зеленский] сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Волкер. При этом он добавил, что этим двум соседствующим странам необходимы «непосредственные отношения».

Тем временем, советник победителя второго тура выборов на Украине Иван Апаршин заявил в эфире телеканала ZIK, что Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», — сказал он.

Апаршин также выразил мнение, что такие переговоры «бесперспективны» для Киева, так как украинский лидер президентской гонки не способен, по его мнению, самостоятельно отстаивать свою позицию. Поэтому нужны посредники. В частности, он отметил, что потребуется помощь США, Великобритании, а также западных стран из «нормандской четверки».

Ранее в штабе Владимира Зеленского сообщали, что после его победы на выборах зоны ответственности за разные направления, в том числе за переговоры с представителями России, будут разделены между его соратниками. Об этом заявил РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук.

Он отметил, что «направление, связанное с контактами с Россией» будет в приоритете, так как, по его словам, необходимо «искать выход из ситуации». «Нам нужно завершение войны в ближайшее время», — добавил он, сказав, что имена, ответственных за эту зону, назвать пока не готов.

О том, что Владимир Зеленский, став президентом Украины, готов проводить переговоры с главой российского государства сообщал представитель его избирательного штаба Александр Данилюк.

«Готов однозначно. Тот, кто говорит, что Владимир Зеленский некомпетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду. Нет ни одного человека, который без подготовки был готов провести переговоры такого уровня сложности», — заявил он 1 апреля в эфире телеканала ICTV.

Представитель Зеленского отметил, что команда украинского лидера и, в частности, он сам готовы рассматривать любые предложения в минском формате по вопросам, связанным с Донбассом.