«Добрый человек»: Зеленскому советуют не трогать Крым

Российский сенатор Алексей Пушков ответил первому президенту Украины Леониду Кравчуку на совет победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому по поводу Крым, передает ФАН.

«Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма», — написал Пушков.

Он добавил, что идея Кравчука снять с Крыма блокаду — энергетическую, водную и экономическую — вполне разумна и «станет тестом для Зеленского», избранного на пост президента Украины.

Кравчук ранее заявил, что новому главе украинского государства следует изменить госполитику по поводу Крыма и приступить к налаживанию отношений с крымчанами. Первый президент Украины подчеркнул, что его страна ни при каких обстоятельствах не согласится признать Крым российским.

«Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — подчеркнул политик.

По мнению Кравчука, «нормальные отношения» с крымчанами позволят «прийти к каким-то правильным выводам», сообщает НСН. Он также отметил, что украинцы голосовали за Зеленского, потому что устали от нищеты, высоких цен на товары и чиновничьей болтовни.

«Народ был готов поменять власть. Он хотел это сделать очень давно. Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного», — заявил Кравчук.

Кроме того, убежден первый украинский президент, Зеленский обладает хорошими человеческими качествами — «он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек». Сейчас перед избранным президентом стоят две основные задачи, подчеркнул Кравчук, — борьба с коррупцией и «полное обновление управленческой элиты». Кроме того, новый президент не сможет контролировать Верховную раду, и единственный способ распустить парламент, по словам Кравчука, это дождаться, пока 150 нардепов добровольно откажутся от мандатов.

15 апреля в штабе Зеленского обозначили свое отношение к референдуму по Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Зеленского.

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву. Он также отметил, что

Россия не оккупирует территории республики, а ситуация в Донбассе является следствием политики украинских властей. Тема Крыма вовсе не подлежит обсуждению в подобном контексте,

подчеркнул представитель Кремля.