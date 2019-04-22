Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Представитель партии «Слуга народа» набирает 73,18% голосов. Петр Порошенко — только 24,49%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский ЦИК.

В голосовании на украинских выборах приняли участие 18,4 млн человек. При этом более 11 млн избирателей проигнорировали второй тур выборов президента на Украине.

Официальные результаты голосования объявят ориентировочно 30 апреля, рассказал замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко.

«Пасха для украинцев — один из великих праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля», — сообщил он.

По словам Радченко, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, ориентировочно станут известны через два-три дня.

Зеленский, в недавнем прошлом деятель украинской культуры, стал первым в истории независимой Украины человеком во главе государства не из политических кругов.

Порошенко признал свое поражение на выборах. Зеленский рассказал, что Порошенко позвонил ему и поздравил с победой еще по результатам экзит-поллов.

«Он меня поздравил с победой. Я ему очень благодарен. Он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды», — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Избранный президент Украины подчеркнул, что на данный момент у него нет никаких отношений со своим предшественником, но не отказался от помощи со стороны Порошенко. «Мне кажется, что ту помощь, которую он [Петр Порошенко] предложил, это действительно серьезная помощь, и я готов обратиться, когда она понадобится. Почему нет?» — подчеркнул Зеленский.

У Зеленского уже состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил новому украинскому лидеру о готовности вместе работать над укреплением демократии на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. Как отмечается, Трамп также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. По его словам, Макрон передал ему свои поздравления. Он также добавил, что поблагодарил Макрона. C победой Зеленского успели поздравить глава британского МИДа Джереми Хант, глава Польши Анджей Дуда, канадский премьер Джастин Трюдо.

Кроме того, свои поздравления Зеленскому передали премьеры Грузии и Армении Мамука Бахтадзе и Никол Пашинян, главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс, а также министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и канцлер Австрии Себастьян Курц.

В России пока что достаточно сдержанно комментируют победу Зеленского на выборах.

«шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры»

— написал во «ВКонтакте» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала итоги выборов на Украине в фейсбуке. По ее мнению, Киев может осуществить перезагрузку — настоящую, а не на основе силы.

«Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан», — отметила Захарова.

В то же время, в штабе кандидата Зеленского заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.

«Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным», — сказал Стефанчук.

При этом он не смог назвать имена тех, кто станет ответственным за связи с Москвой.

Тем не менее, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен на следующей неделе подписать закон о языке, передает ТАСС. «Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — заявил Порошенко.

Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Владимир Зеленский еще в ходе избирательной кампании заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными. Об этом сообщает ТАСС.

«Не надо давить русский язык», — сказал Зеленский.

Он добавил, что его дети спокойно говорят по-русски и переводят с украинского на русский.

Стоит отметить что Зеленский получил немало голосов на юге и востоке страны — регионах, которые непосредственного граничат с самопровозглашенными республиками Донбасса. Многие из жителей региона надеются, что военные действия после ухода Порошенко прекратятся. «Кто бы ни победил, главное, чтобы в нас не стреляли», — сказала «Газете.Ru» работающая в Москве Татьяна, в прошлом жительница юго-востока Украины, когда голосование на выборах только началось.

Зеленский заявил о необходимости присутствия западных представителей на переговорах с Россией о мире в Донбассе. К тому же, он считает, что минский формат переговоров нуждается в реформировании.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат. <...> Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Кроме того, Зеленский выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда», — заявил он.

Минские соглашения — документ о комплексе мер по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Они были подписаны в феврале 2015 года представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР). Соглашения предусматривают отвод из региона тяжелых вооружений, вывод иностранных вооруженных формирований и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке Украины.

Осенью стране предстоят выборы в Раду и, учитывая, что Украина — президентско-парламентская республика, именно они определят окончательный расклад сил в стране. О возможности роспуска Рады в случае избрания его президентом ранее говорил сам Зеленский. При этом он признавал, что может не успеть сделать это до осенних выборов, которые запланированы на 27 октября. По закону, парламент нельзя распускать за полгода до намеченных выборов.

Официальный представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала «112 Украина», что активно обсуждаемый в последнее время вопрос роспуска Верховной рады Украины после смены президента страны будет зависеть от законодательных рамок и потребностей народа.

Спикер Рады Андрей Парубий, в свою очередь, обратил внимание, что юридических оснований для принятия такого решения нет.