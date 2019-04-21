Что ждет Украину с новым президентом

Рамзана Кадырова, например, они впечатлили обилием слов и отсутствием четкого плана по вопросам будущего Украины.

«Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова», — написал глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале.



«Так вот, господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами», — напомнил Кадыров Порошенко.

«Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России», — упрекнул руководитель Чечни пока еще действующего главу украинского государства.

Первые недели нового президента представил себе канал «Адекват»:

«Вопрос в том, какой уровень саботажа ему (Владимиру Зеленскому. — «Газета.Ru») устроят прямо начиная с первых дней после инаугурации, и даже не дожидаясь оной. Так-то на этом фоне вполне может оказаться, что то, что мы, глядя на «страну У» со стороны, принимали за хаос, было вполне упорядоченным существованием».

Впрочем, неподалеку от Зеленского уже есть некая упорядоченная структура, которая во всяком случае умеет добиваться нужных ей решений судов. Речь об империи Игоря Коломойского, на канале которого выходили программы компании.

Несколько дней назад судом было принято решение об отмене национализации Приватбанка, как раз и принадлежавшего Коломойскому. О том, как это могло приключиться еще при президенте Порошенко рассуждает канал »Лещенко тут» украинского журналиста Сергея Лещенко.

«Окружной суд Киева - это прямая вотчина президента Порошенко и его смотрящего Александра Грановского. Решение оперативно повесили на сайт суда, то есть оно готовилось заранее и ждали отмашки запустить информацию. Журналисты «Схемы» Радио Свобода документировали встречи Грановского с главой этого суда Павлом Вовком. По моей информации, прямейший интерес в деле по «Привату» проявляли Грановский и его юрист Виктор Барсук.

Решение принято судом, который раньше принимал множество самых абсурдных решений в интересах нынешней власти. Этот суд а) восстановил на должности Насирова б) отстранил от работы Супрун в) признал Сытника человеком, который вмешивался в американские выборы. Вопрос сейчас в том, «слугой» скольких господ сейчас является «группа Грановского» - Порошенко или Коломойского, или обслуживает оба лагеря?

Решение по «Привату» - это прямой результат коррупции в судах, которую не смог победить Порошенко и его генпрокурор, и провала судебной реформы, которой так гордился Гарант», — рассуждает Лещенко.

Впрочем, есть и те, кто считает, что Зеленский вовсе и не собирается консолидировать власть в своих руках.

Так, экономист Никита Кричевский рассказал, как в последнее время слышит от самых разных близких к новому украинскому президенту людей (как с российскими, так и с украинскими паспортами), что его магистральная цель — превратить Украину из президентской в парламентскую республику.

«Чтоб как в Германии, Австрии или Италии: президент есть, но мало кто помнит, как его зовут. Оснований не доверять этим людям нет, значит, такая стратегия действительно существует. Обсуждать ее плюсы и минусы - занятие пока пустое. Гораздо интереснее другое: как страна с ярко выраженным патерналистским вплоть до авторитарного менталитетом будет привыкать к новым государственным реалиям.

Если сможет, то Украина и украинцы действительно отличные от нас. Если нет - выходит, мы все-таки братья. В новой конструкции неизмеримо больший вес приобретает фигура премьера. Говорят, что Тимошенко рассматривается, но лишь в ряду прочих», — пишет он в своем канале «Антискрепа».

Еще одна новость из Украины, но на этот раз про российского гражданина, а именно — Аркадия Бабченко, который получил пожизненную блокировку на фейсбуке.

«Если верить воскресшему из мёртвых журналисту, единственный источник его доходов — донаты от читателей. Основной площадкой для публикаций был как раз фейсбук. Ну ничего, Аркадий Аркадьевич, надейтесь, что Пётр Алексеевич про вас не забудет после проигранных выборов.

Ведь вы так самозабвенно в последнее время тренировали свою перистальтику, восхищаясь его достижениями. Муждабаев, предсказавший в том же фейсбуке бойню и стрельбу на Украине после выборов, теперь первый в очереди на пожизненную блокировку», — пишет телеграм-канал РИАN.

В Белоруссии тоже, кажется, намечаются перемены. Нет, пока не новый президент. Но уже прозвучало слово «преемник».

«В ежегодном послании президента РБ Национальному собранию и народу Лукашенко предсказуемо объявил, что будет баллотироваться на шестой президентский срок в 2020 году. Ожидаемо он сообщил, что парламентские выборы пройдут досрочно, в нынешнем году (чтобы избежать наложения президентской и парламентской кампаний в 2020). Ожидаемо Лукашенко продолжил тему изменений в Конституции. Он говорил о них и год назад, сообщив, что поручил Конституционному суду РБ подготовить предложения, — рассказывает канал «Мейстер». —

А вот затем последовали 2 неожиданные новости.

1. «Мы еще не выработали концепцию изменения конституции, но я бы не хотел оставить эту конституцию своему преемнику», - сказал президент РБ. Фраза интересна прежде всего словом «преемник».

2. Лукашенко заверил: не будет такого «что Лукашенко вроде ушел, но не ушел».

Лукашенко не уточнял своих намерений, и его слова преждевременно было бы интерпретировать как обещание оставить пост в 2025-м. Ведь Николаю Лукашенко в 2025 будет всего 21 год, когда баллотироваться в президенты РБ еще рановато. Однако слово «преемник» произнесено, и это слово, возможно, станет ключевым для будущего РБ», — пишет канал.

Ну и наконец, канал «Доктор прописал» заметил, что журнал Time составил список самых влиятельных людей года: «И надо же такому случиться, что не включил туда президента России. Второй год подряд. Кошмар какой».

«В связи с чем в российских информагентствах стали появляться комментарии - в духе любимого нами сенатора Франца Клинцевича (и его самого в том числе). Мол, нам, конечно, все равно - но с того, что журнал Time не включает в свой рейтинг Путина, смеется весь мир.

Мы рейтинг не очень внимательно изучали, могли и пропустить персоналии. Но в нем нет ни Меркель, ни Макрона, ни Нарендры Моди, ни, прости Господи, Терезы Мэй. Много кого нет. Но что-то не можем себе представить, чтобы какой-нибудь французский сенатор сказал, что над рейтингом Time смеется весь мир, потому что там нет Макрона.

В связи с чем имеем вопрос - что за самоуничижение такое? Американский журнал не включил Путина в рейтинг - да что и у кого от сего факта в жизни поменяется?» — резюмирует канал.