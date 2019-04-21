«Утереть нос Трампу»: к чему приведет встреча Путина и Кима

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном может стать «щелчком по носу» президента США Дональда Трампа. Обе стороны могут использовать встречу для своих целей, сообщает RT со ссылкой на Foreign Policy.

«Для Кима это возможность расколоть единство международного сообщества по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Путин может укрепить позиции России на направлении, важном для США – как это было раньше с Сирией и Афганистаном», – говорится в статье.

По словам экспертов издания, Россия не хочет быть оттесненной на задний план в переговорах по ядерной проблеме КНДР – Москва «хочет играть в них свою роль». Тем не менее, к крупным сдвигам встреча Путина и Кима не приведет – Россия «не является двигателем изменений в Северо-Восточной Азии».

«Россия обычно следует за Китаем, они не станут друг другу противоречить», – заявила эксперт Юнга Пак.

Два дня назад лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности развивать дружеские отношения КНДР и России, сообщает ФАН. «Готов положительно и конструктивно развивать традиционные корейско-российские отношения дружбы», — сказал Ким. По его словам, это в полной мере соответствуют общим интересам народов двух стран, а также добавил, что корейско-российские отношения дружбы имеют долголетние исторические корни.

Ранее осведомленные источники сообщили южнокорейскому агентству Yohhap, что встреча северокорейского председателя Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина может состояться «на следующей неделе», в 20-х числах апреля.

Путин собирается посетить Дальний Восток, чтобы принять участие во «внутреннем мероприятии», отметили источники. Кроме того, российский лидер, вероятно, посетит приграничный с КНДР регион после участия в китайском форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине 26-27 апреля.

18 апреля на сайте Кремля был опубликован анонс предстоящей встречи Путина и Кима. Российский и северокорейский лидеры встретятся во второй половине апреля, сообщает НСН. Отмечается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию. Другие подробности встречи не приводятся.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в свою очередь назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Представитель Кремля отметил, что лидеры двух стран поговорят о развитии отношений двух стран, а также про денуклеаризацию Корейского полуострова. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обсудят региональные проблемы.

«Багаж для обсуждения весьма обширный», — добавил Песков.

Грядущий саммит прокомментировали также в МИД Китая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан рассказал о будущих переговорах Путина и Кима.

По словам Лу Кана, переговоры глав стран помогут урегулировать проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова, а также поспособствуют поддержанию мира и стабильности в регионе.

После двух неудачных саммитов по денуклеаризации с президентом США Дональдом Трампом, Пхеньян «поворачивается к старому другу — Москве», пишет The Wall Street Journal.

Пока же лидер КНДР Ким Чен Ын сосредоточен на курсе к освобождению от санкций и «экономической изоляции», поясняет газета. Ранее стало известно о возможном первом саммите северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Первая встреча с Путиным позволит Ким Чен Ыну заручиться поддержкой постоянного члена Совбеза ООН, который ранее ввел санкции против Пхеньяна за разработку ядерного оружия. Кроме того, встреча с Кимом даст возможность Путину «усилить свое влияние и получить информацию о «ядерных переговорах» США и Северной Кореи», предположил российский эксперт по Северной Корее, профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Со времен «холодной войны» влияние России на северокорейский режим ослабло, однако Москва, вероятно, готова предоставить ограниченную экономическую помощь, полагает Ви Сунг-Лак, экс-посол Республики Кореи в России.

Постоянное членство России в СБ ООН позволяет ей наложить вето на любое предложение США о введении новых санкций против Пхеньяна и дает ей возможность лоббировать интересы Ким Чен Ына, отмечает издание. В свою очередь, КНДР с помощью саммита с Россией может «подстраховаться» от возможного ухудшения отношений Пхеньяна с Пекином.