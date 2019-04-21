Гонения на русский мир: в чем Москва обвинила Белоруссию

Белоруссия начинает выступать рупором русофобских настроений на международной арене, заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. Он пояснил, что Минск, в частности, не поддерживает запущенную в России, но распространившуюся на весь мир акцию памяти ко Дню Победы 9 мая — «Бессмертный полк».

«Президент Белоруссии публично выступает против концепции русского мира, отвергает «Бессмертный полк» под предлогом ревности об авторстве. В школах Белоруссии в учебниках чаще всего события истории рассматривают по-разному. Всеми силами подчеркивается особый характер белорусского государства и происхождение не от общих корней, а от Великого княжества Литовского. Сторонников русского мира в Белоруссии подвергают гонениям. Это определенные симптомы», — пояснил депутат.

Он также раскритиковал отношение МИД Белоруссии к послу РФ в Минске Михаилу Бабичу, передает радиостанция «Говорит Москва».

«На мой взгляд, абсолютно недипломатичные, оскорбительные, с затрагиванием личных обстоятельств биографий, заявления. Его называют «бухгалтером» — это делает в официальном сообщении представитель МИДа. Опускаются до личных нападок на посла», — посетовал российский парламентарий.

Двумя днями ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что посол России в Белоруссии Михаил Бабич пытался разрушить дружественные отношения двух братских народов.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов.

Российскому дипломату успешно и эффективно удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска буквально за несколько месяцев, чего не удавалось внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Он, в частности, обвинил Бабича в том, что тот «не видит никакой разницы» между федеральным округом РФ и независимым государством. Чуть ранее Глаз обвинил Бабича в ведении менторской линии рассуждения относительно отношений Белоруссии и России.

«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал глава МИД Белоруссии.

Он также порекомендовал послу РФ больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — заверил Глаз.

Сам Бабич назвал эти заявления «болтовней» и сказал, что спокойно к относится к такой критике. «Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы... все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть», — подчеркнул Бабич.

Также посол предположил, что эти высказывания Глаза «и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

В отличие от критиков, он успел «почитать, познакомиться, получать и анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», добавил российский дипломат.

Вскоре в Москве заявили, что ожидают более уважительного отношения Глаза к Бабичу — об этом сказал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу России в Минске»,

— приводит его словам пресс-служба МИД РФ.

К скандалу подключился и Лукашенко — он выразил надежду на то, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича. По его словам, Россия является страной с хорошими традициями и понимает, как должен себя вести посол как на территории ее страны, так и за ее пределами.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама»,— отметил президент Белоруссии.

В прошлом году более миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Тем самым был установлен новый рекорд количества участников акции.

К акции также присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония, Южная Корея, Украина, Казахстан, Киргизия, Израиль, Сирия, Швейцария и даже Антарктида.

Лукашенко же раскритиковал проявляющиеся — по его словам — в России попытки «приватизировать» победу в Великой Отечественной войне в рамках «исторического сепаратизма». Он также подверг обструкции негативные отзывы по поводу проведения Минском своей акции памяти — «Беларусь помнит».

Политик также подчеркнул, что в Белоруссии в День Победы 9 мая в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение страны в целом, передает ФАН.