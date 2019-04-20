Не повстанцы: Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео по телефону. Об этом в ночь на субботу, 20 апреля, сообщила пресс-служба украинского президента.

Сам украинский лидер анонсировал разговор с Помпео после прошедших дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. О намерении поговорить с госсекретарем США он заявил в студии Общественного телевидения, куда не явился для продолжения дебатов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

«Я также должен сообщить, что сегодня сразу же после 22.00 у меня международный телефонный разговор. Я скажу с кем — с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео», — сказал президент Украины.

Во время разговора государственный секретарь заверил, что Вашингтон и впредь намерен продолжать тесное взаимодействие с Украиной в процессе восстановления ее суверенитета и целостности территории.

Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за такую поддержку. Вдобавок он призвал правительство Соединенных Штатов проявить больше активности в деле по освобождению «украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах».

В этом контексте было высказано «неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе», говорится в сообщении пресс-службы украинского руководителя.

Также Порошенко раскритиковал употребление Зеленским термина «повстанцы ДНР / ЛНР». На самом деле, по мнению Петра Порошенко, этих людей корректно было бы назвать служащими «российских оккупационных войск в Донбассе». Об этом говорится на сайте главы Украины.

Как отреагировал на это госсекретарь США, в тексте сообщения не указывается.

А вот от команды оппонента Порошенко реакция последовала. Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок — «цензурой не занимаемся».

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — написал Разумков в фейсбуке. Кроме того, он выложил скриншоты с сайта президента, где Порошенко сам называет ополченцев ЛДНР «постанцами».

По информации пресс-службы Порошенко, помимо этой темы, политики обсудили «угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины».

Отмечается, что Майк Помпео пожелал Порошенко успехов во втором туре президентских выборов, который состоится в воскресенье, 21 апреля, а также поздравил действующего президента Украины «со свободными и демократическими выборами во время первого тура».

Кто стал инициатором телефонного разговора Помпео и Порошенко, на сайте президента Украины не сообщается.

В субботу, 20 апреля, специальный представитель по Украине Курт Волкер заявил, что США «пришли на Украину надолго». Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

Свою задачу, по словам спецпредставителя, Вашингтон видит в том, чтобы максимально поддерживать мирную, демократическую, процветающую и безопасную Украину.

Также он снова подчеркнул острую необходимость полностью восстановить границы Украины, включая Крымский полуостров.

Ранее в пятницу, 12 апреля, Волкер опубликовал у себя в твиттере пост, где заявил, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают какого-либо определенного кандидата, а «выступают за принципы».

Однако за несколько дней до этого он рассказал о преимуществах действующего президента Украины Петра Порошенко, который повторно баллотирующегося на пост руководителя страны, перед вторым кандидатом на эту должность — Владимиром Зеленским.

По словам спецпредставителя, граждане Украины поставлены перед определенным выбором.

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента, обещая массовые реформы? Или они хотят кого-то, кто, может быть, разочаровал их в некотором отношении, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет на Украине, и выступил против Путина?» — отметил он.

На вопрос, подразумевает ли Петра Порошенко, Волкер ответил утвердительно. Он также подчеркнул, что на Украине проходят действительно демократические выборы.

Напомним, в 2016 году правительство Украины национализировали «Приватбанк» — одно из крупнейших финансовых предприятий страны. Владелец банка, бизнесмен Игорь Коломойский, обратился в суд. Он потребовал, чтобы решение о национализации его компании признали незаконным.

В четверг, 18 апреля, окружной административный суд Киева удовлетворил его иск. В этот же день Петр Порошенко дал поручение Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить, возможно ли возбудить уголовное дело в отношении судей, которые вынесли данное решение.