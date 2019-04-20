Говорила с Путиным: Литва раскритиковала главу Эстонии

В правительстве Литвы негативно оценили встречу президентов Эстонии Керси Кальюлайд и России Владимира Путина в Москве. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс посоветовал эстонским властям соблюдать осторожность в процессе взаимодействия с Россией, а также призвал согласовывать темы диалога. Дипломат напомнил, что прибалтийские республики должны соблюдать принцип единства.

«Обычно мы это координируем и действуем объединенно, всегда это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — сказал глава министерства иностранных дел Литвы.

Линкявичюс добавил, что перед визитом Кальюлайд в Москву Таллин не предоставил детальную информацию о встрече с российским лидером.

Например, список тем, которые планировалось обсудить с Владимиром Путиным. Однако министр выразил надежду на то, что Эстония сделает это позднее.

При этом Линкявичюс заявил, что для Россия якобы воспользовалась этой встречей для того, чтобы создать видимость отсутствия изоляции и наличия сотрудничества.

«Диалог должен только создавать впечатление обычного общения», — сказал литовский министр, подчеркнув, что политика западных государств не изменится после встреч с российскими официальными лицами.

Как отмечает информационное агентство Baltic News Service (BNS), Литва является единственной страной Европейского союза, у которой отсутствуют контакты с Российской Федерацией на высшем уровне.

В минувший четверг, 18 апреля, в московском Кремле состоялась встреча президента Эстонии Керси Кальюлайд и российского президента Владимира Путина. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Последняя встреча состоялась в 2011 году. Руководители обеих стран отметили важность события и обсудили насущные темы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским руководителем Владимиром Путиным и выразила надежду на «новое дыхание» в отношениях между двумя странами.

«Это была очень хорошая встреча. Много говорили о сложных темах, а в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение», — рассказала Кальюлайд.

Среди тем переговоров политик упомянула двусторонние отношения, Украину, санкции, строительство «Северного потока — 2». Во время выступления на открытии обновленного исторического здания посольства Эстонии в Москве Кальюлайд сообщила, что Таллин готов к диалогу с РФ.

«Я надеюсь, что благодаря открытию обновленного посольства новое дыхание откроется и в отношениях Эстонии и России, и мое пребывание здесь является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом», — заявила она.

В Кремле переговоры двух лидеров назвали важными для обоих государств.

«Встреча важная. <...> Уже много лет не было никаких контактов ни на высоком, ни на высшем уровне между Россией и Эстонией», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Россия поставляет в Эстонию энергоносители, между двумя странами осуществляются взаимные инвестиции и экономическая кооперация. Однако пресс-секретарь подчеркнул, что существуют «разные озабоченности» в отношении друг друга и разные фобии, которые «тщательно культивируются» в прибалтийских государствах.

«Поэтому встреча важна с точки зрения того, чтобы обсудить все эти и позитивные, и негативные темы», — пресс-секретарь Песков.

Сам президент Российской Федерации в рамках встречи с Керсти Кальюлайд сказал, что отсутствие нормального диалога между официальными лицами государств-соседей плохо сказывается на развитии обеих стран.

«Мы давно не виделись. По-моему, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись», — сказал Путин.

По словам российского лидера, результатом отсутствия подобных официальных встреч стало падение товарооборота между Россией и Эстонией. Он сообщил, что этот показатель в последние годы упал более чем на 50%.

«Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17%», — добавил президент РФ.

Путин также отметил, у Москвы и Таллина есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря.

«Здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом», — уточнил Путин.

В свою очередь Кальюлайд заявила, что странам-соседям следует вести диалог, даже несмотря на наличие определенных разногласий. По ее словам, у России и Эстонии существуют важные отношения в области торговли.

«Время обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией, которое финансируется обеими сторонами. Так что время для встречи — самое что ни на есть подходящее», — отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии отметила также, что ее визит «является знаком готовности Таллина общаться со своим соседом». Она пригласила Владимира Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в июне 2020 года в эстонском Тарту.