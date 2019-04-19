«Проводник олигархов»: Порошенко вывел Зеленского на чистую воду

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве заявил, что кандидат на пост руководителя страны Владимир Зеленский — ставленник олигархов. Порощенко подчеркнул, что необходимо защитить от него Украину. Об этом сообщает «112 Украина».

«Вы, Владимир, — проводник олигархов, обертка, за которой прячутся олигархи и представители прошлой власти», — заявил действующий президент.

По мнению Порошенко, кандидат от партии «Слуга народа» действует в интересах бизнесменов, мигрировавших из Украины. В частности, лидер Украины неоднократно упоминал предполагаемую свзязь Зеленского с Игорем Коломойским.

«Вы главный проводник олигархов и точно одного сбежавшего олигарха. Вы закрыли свою декларацию за 2018 год, чего вы прячетесь от украинского народа, чего вы не откроетесь и не продемонстрируете откуда ваши доходы?» — обратился к Зеленскому президент Украины.

Также Порошенко призвал поддерживающих Зеленского смотреть в будущее в день второго тура выборов, который состоится 21 апреля, и не отдать Украину Владимиру Путину и олигархам, которые якобы скрываются за маской его оппонента.

Игорь Коломойский считается одним из самых влиятельных олигархов Украины. Совместо с партнерами Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым он основал первый торговый кооператив «Фианит», а также выступил в роли учредителя «Приватбанка», который входил в группу «Приват».

Отметим, что ядро этой группы также составили горнообогатительные комбинаты, крупнейшая нефтегазовая компания страны «Укрнафта», ряд независимых НПЗ и сети автозаправок.

В начале 2000-х годов Коломойский берет под контроль несколько предприятий в области медиа, из которых он впоследствии организует самую крупную в стране медиагруппу «1+1 медиа».

В период военного конфликта в Донбассе под управлением олигарха находилась Днепропетровская область. Однако в 2015 году Петр Порошенко официальным указом снял его с этой должности.

В течение следующих двух лет Коломойский теряет два основных актива. Его пытаются привлечь к уголовной ответственности, что вынудило его покинуть Украину. На данный момент Коломойский имеет гражданство трех государств — Украины, Кипра и Израиля.

Согласно исследованию, проведенному YouControl, каждый из топ-5 кандидатов на пост президента Украины или член их семьи владеет каким-либо бизнесом. Бизнес Владимира Зеленского относится к развлекательной и ресторанной сферам. Он владеет семью украинскими и пятью иностранными компаниями.

Также у Зеленского есть общий бизнес с Игорем Коломойским. В частности, моумену принадлежит 15% акций компании «Квартал ТВ». Она является частью группы компаний «Приват», которой владеет Коломойский.

В 2012 году студия «Квартал 95» начала сотрудничать с каналом «1+1». Он якобы является подконтрольным Коломойскому. Благодаря этому некоторые обвинили Зеленского работе на олигарха и представлении его интересов, а Коломойского объявили спонсором кампании шоумена.

Сам Зеленский ответил на подозрения в эфире телеканала ICTV.

«Некоторые СМИ пишут о моей зависимости от господина Коломойского. Связывают ее с тем, что я всего лишь (или не всего лишь) работаю на канале 1+1. На котором я, кстати, не работаю — я работаю в студии Квартал 95, а она продает свой продукт каналу 1+1. У меня нет с ним (Коломойским) никаких подписей, договоренностей, меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина», — заявил кандидат в президенты Украины.

Сам олигарх в интервью ВВС в марте 2019 года назвал Зеленского символом перемен.

«Для меня Зеленский — не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна», — сказал Коломойский.

На вопрос журналиста о том, может ли он повлиять на политику и решить, кто займет пост президента Украины на грядущих выборах, Коломойский ответил, что не может принимать такое решение, однако подчеркнул масштаб власти журналистики.

«Если телевидение можно назвать политикой, то да. Я считаю, что телевидение — это четвертая власть, такая же равноценная, как и законодательная, исполнительная или судебная. По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика - первая власть по своему влиянию и возможностям. Но я не могу решить, кто будет президентом», — сказал он.

При этом Коломойский прямо заявил, что поражение Порошенко для него очень важно, так как, по мнению олигарха, все проблемы страны связаны именно с нынешним президентом.

«Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок — это пять лет разочарований из-за его правления», — отметил Коломойский.