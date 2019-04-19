Кто кого: Зеленский и Порошенко готовятся к дебатам. LIVE

На сегодняшний день, согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», Владимир Зеленский может рассчитывать на половину голосов избирателей. При этом за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 19% респондентов.

Впрочем, дебаты могут очень многое поменять, именно поэтому сегодняшнее событие так важно не только для кандидатов, но и для избирателей.