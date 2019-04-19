Кто кого: Зеленский и Порошенко готовятся к дебатам. LIVE

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На сегодняшний день, согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», Владимир Зеленский может рассчитывать на половину голосов избирателей. При этом за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 19% респондентов.
Впрочем, дебаты могут очень многое поменять, именно поэтому сегодняшнее событие так важно не только для кандидатов, но и для избирателей.
Как сообщает «Страна.ua», штаб президента Петра Порошенко вербует за 400 гривен людей, которые будут его «поддерживать» на предвыборных дебатах на НСК «Олимпийский». Об этом изданию сообщил источник в штабе президента. «Порошенко собирает своих «зрителей» и выплачивает им по 400 гривен», — пояснил источник.
В штабе Петра Порошенко же предложили заполнить анкету для желающих попасть на дебаты. «Рамки будут открыты на вход с 16:30, вход по спискам и удостоверениями личности. Для желающих поддержать нашего кандидата будут организованы бесплатные автобусы из регионов», — сообщили в штабе.
Кроме того, команда действующего президента призвала его сторонников приносить флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза вместо «файеров, дудок, барабанов и т.д.».
Официально любая символика, которая соотносится с любым из кандидатов, на стадионе запрещена.
Всего за два дня до дебатов Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил о начале распространения билетов. «Дебаты-2019 19 апреля в 19:00, свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас на сайте debaty2019.org.ua», — сказал он.
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко. Марш проходил под лозунгом «Выбираем не президента, выбираем будущее». Участники акции рассказали РИА «Новости», что хотят «повлиять на избирателей, которые еще не определились со своим выбором». Они подчеркнули, что выступают не против Зеленского как гражданина, а против его участия в президентских выборах.
Сегодняшний день, несомненно, насыщен событиями в политической жизни Украины. Днем на Майдане прошла акция «Защити Украину», на которой выступил Петр Порошенко.
Он заявил, что не считает Зеленского агентом Кремля, однако президент России Владимир Путин мечтает о новом лидере Украины. «Это мы с вами остановили Путина», — сказал Порошенко. Он также пообещал, что в случае его победы, следующие 5 лет Путина ждет громкий провал в Украине.
На стадионе, тем временем, начался концерт перед дебатами.
На следующий же день действующий президент Украины записал ответное видео. «Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей... Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко.
При этом он назвал несколько условия для проведения дебатов. Зеленский заявил, что оба кандидата должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Кандидат также призвал Порошенко из уважения к по крайней мере трети граждан сказать, что он «идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или [медиамагната Игоря] Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским».
«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь — нет, я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — сказал Зеленский в видеообращение.
Вопрос о проведении дебатов возник сразу же после оглашения результатов первого тура выборов, когда стало понятно, что ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Петр Порошенко выступил с предложением устроить дебаты в прямом эфире на телевидении. Однако Владимир Зеленский выдвинул встречное предложение. 3 апреля он выпустил видеообращение, в котором пригласил своего оппонента провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня на Украине состоится, пожалуй, самое ожидаемое событие нынешней гонки за кресло президента Украины. В Киеве пройдут дебаты между участниками второго тура голосования — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Мы будем следить за ходом дебатов в режиме онлайн