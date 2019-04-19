«Сядут в тюрьму»: Коломойский назвал Порошенко марионеткой

Экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх и владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский назвал действующего президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он заявил в интервью украинской газете «Экономическая правда» после того, как 18 апреля по решению суда была отменена национализация «Приватбанка», совладельцем которого являлся олигарх.

«Он (Порошенко) просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят, чтоб искупить свою вину», — сказал экс-губернатор.

Так он ответил на заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский является марионеткой олигарха.

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — заявил действующий президент Украины после объявления результатов первого тура выборов.

В своем интервью украинскому изданию Коломойский также отметил, что теперь Порошенко должен признать свою ошибку в национализации «Приватбанка», которая по решению суда проходила с нарушением действующего законодательства.

«Завтра (19 апреля — «Газета. Ru») ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — предложил Коломойский.

Кроме того, по мнению бизнесмена, действующий глава государства должен заявить о своем желании «поживиться чужой собственностью». В качестве примера олигарх привел национализацию «ПриватБанка». Это, как считает Коломойский, президент сделал совместно с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины, ради «акций «1+1 Продакшн», которые есть в «залогах «Приватбанка». «В виду грядущих выборов Порошенко очень интересовал пакет «1+1», — сказал экс-совладелец банка.

Однако, по мнению бизнесмена, неприемлемо совершать политическое преследование действующего президента Украины. «Что бы он ни натворил, это вопрос к правоохранителям», — сказал Игорь Коломойский.

Кроме того, уголовную ответственность должны понести нынешние руководители банка, «которые наносят государству ущерб», считает олигарх. Произойдет это, по его словам, когда «поменяется менеджмент» и им «воздастся».

«Воздастся — это они понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы. Они тратили государственные деньги, несмотря на имеющиеся судебные запреты — я имею в виду расходы на аудиторов, юристов, расследователей. Были потрачены огромные деньги на незаконную розыскную деятельность», — сказал бизнесмен.

На вопрос, как изменится операционная деятельность банка после вынесения решения суда, Коломойский ответил: «Я не управляю «Приватбанком», поэтому мне все равно. Надеюсь, что пока никак».

18 апреля окружной административный суд Киева постановил, что национализация «Приватбанка» проводилась с нарушением законодательства.

В ответ на это в пресс-службе Национального банка Украины заявили, что намерены «в обязательном порядке» оспорить это решение. По мнению представителей Нацбанка страны, подобные постановления «порождают правовую неопределенность, что подрывает финансовую стабильность».

Там, по-прежнему считают, что решение о национализации банка было принято при поддержке правительства и Совета национальной безопасности и обороны из-за неплатежеспособности.

«Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», — отметила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Ранее, в конце марта, действующий президент Украины Петр Порошенко сказал, что правительство страны национализировало «Приватбанк», «чтобы спасти деньги почти 20 млн вкладчиков от махинаций владельцев». Таким образом, власти обеспечили «его эффективное и надежное функционирование» и избежали ликвидации финансовой организации.

Банк национализировали в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну. На момент национализации у Игоря Коломойского было 41,6% акций кредитной организации, кроме того, пакетом в 33,2% ценных бумаг владел украинский предприниматель Геннадий Боголюбов.

В документе, которое обнародовало правительство Украины, говорилось, что это было сделано по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны» с целью «стабилизации финансовой системы».

«Частные акционеры «Приватбанка» обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником», — сообщили власти страны.