Сергей Кириенко призвал губернаторов общаться по-человечески

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко выступил перед сотрудниками региональных администраций, отвечающих за интернет. Об этом «Газете.Ru» рассказали три участника встречи.

Кириенко подчеркнул, что работа в интернете является одним из основных инструментов для сокращения дистанции между гражданами и властью.

Встреча проходила рамках «Российского интернет-форума». Куратором работы с региональными властями на ней был заместитель директора Института развития интернета (ИРИ) Владимир Табак.

По мнению собеседников «Газеты.Ru», в целом, разговор шел, скорее, о том, что же все-таки значит «сокращение дистанции между властью и обществом».

Ранее куратор внутренней политики АП уже заявил, что это сейчас ключевая задача для чиновников. По словам источников, в своем выступлении замглавы администрации президента развил этот тезис и объяснил, что конкретно он ждет от региональных властей.

Встречу Кириенко начал с заявления, что масштаб влияния интернета будет только расти. В пример он привел прямую линию с Владимиром Путиным, которую в сети посмотрели гораздо больше зрителей, чем по телеканалам.

При этом для чиновников есть и хорошие новости. Аккаунты губернаторов мгновенно набирают популярность. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер, только заведя инстаграм, сразу столкнулся с его блокировкой. Руководство сервиса ошибочно решило, что аккаунт искусственно накручивается.

Один из слушателей лекции заявил, что Кириенко не раз и не два четко дал понять, что

в обществе есть запрос на коммуникацию и «прямой диалог». А интернет может стать как раз тем инструментом, который поможет этот запрос реализовать.

Источник «Газеты.Ru» добавил, что фактически выступление Кириенко раскрывало тезис о «сокращении дистанции между властью и обществом», а сам он объяснил, чего конкретно ждет от регионального руководства.

«Кириенко даже сказал, что в своих регионах мы должны так и говорить: нам это сказали в Москве. Потому что если на федеральном уровне эта цель будет продекларирована, а на местах не будет изменений, то получится обман», — поделился один из участников встречи.

Первый замглавы администрации также считает, что интернет помогает даже в успокоении людей во время трагедий. Так, в январе этого года в Ростовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме города Шахты. Губернатор региона Василий Голубев, по словам Кириенко, прямо оттуда работал в соцсетях. Избиратели должны понимать, что соцсети используются не для «запудривания мозгов».

При этом, по словам Кириенко, одной работой в онлайне обойтись нельзя. Он рассказал присутствующим, что нужно самостоятельно совершать как минимум три звонка в день к обратившимся за помощью людям. Первый замглавы администрации президента назвал это «золотым стандартом».

«Среди всех обращений надо найти несколько человек и сделать оффлайновый звонок. Чтобы голос был», — передает цитату Кириенко один из источников.

При этом сама тема звонка не так важна. Можно уточнить какие-то детали по проблеме. А в идеале — если глава региона уже звонит просто с проверкой выполнения поручения как по «чек-листу».

При этом один раз в неделю вообще стоит приехать и лично посмотреть, как власти реагируют на жалобы, например, проверить, отремонтировали ли остановку. Тем более, по словам Кириенко, это помогает навести «шорох» среди местных властей, что тоже полезно.

Кроме того, Кириенко призвал не бояться «человечности». Так, ничего страшного, если губернатор показывает в соцсетях, как он, например, гуляет с семьей.

По его словам, практика показывает, что позитив будет перевешивать. Кто-то, конечно, скажет, что вместо прогулки лучше бы глава региона починил фонари. Но большинство пользователей вступается за политиков и призывает дать человеку «отдохнуть». По крайней мере, по словам источников, это следовало из слов Кириенко.

Также он привел в пример ситуацию с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Не так давно он расплакался при разговоре с многодетной матерью, которая вынуждена ютиться в бараке. Многие раскритиковали поведение главы региона. Так, ряд комментаторов указывали, что власть не должна демонстрировать свою слабость. Однако Кириенко говорил, что социологические замеры, наоборот, показали рост популярности губернатора после этого случая.

«Это не к тому, что в коммуникациях с гражданами надо плакать и рыдать. Это к тому, что любая эмоция, если она честная и открытая, добавляет, а не создает риск», — передает слова чиновника один из участников встречи.

Так, он вспомнил эпизод, как блогер Илья Варламов назвал Читу «мусорной столицей» России. Глава района написал, что подаст на деятеля в суд, а глава региона предложил просто убрать кучи мусора, на которые обратил внимание блогер. По словам источника, было понятно, какое поведение Кириенко считал более правильным.

Впрочем, он также предостерег специалистов по соцсетям, что в них все не так радостно, как может показаться.

Во-первых, работа требует знания специфики работы пабликов, групп по интересам, а также понимания интернет-языка.

Надо понимать своеобразный жаргон, сложившийся там: в группе любителей маленьких собачек, вряд ли уместно говорить о проблемах ЖКХ и так далее.

Еще один собеседник «Газеты.Ru» сказал, что Кириенко уделил отдельное внимание проблеме фейков в интернете. В частности, именно этим он объяснил протесты в Ингушетии по поводу договора об изменении границ с Чечней. Напомним, что это соглашение вызвало протесты в республике. При этом из слов Кириенко, по словам источника, выходило, что жители просто не поняли всей ситуации и были введены в заблуждение. Ингушетия по итогам даже получила больше территории, чем у нее было, но кто-то умело сыграл на чувствах жителей региона.

Отдельно Кириенко предостерег от «общения через губу» или типичных ответов на запрос в стиле: «Это не к нам, а департамент ЖКХ. Один раз так ответите, и это конец. Все! Как у Константина Райкина: «К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет!» Людям все равно. Для них вы все — одна власть». Источник говорит, что он даже привел в пример некоего депутата Госдумы, который из-за такой позиции не смог переизбраться.

В конце своей речи Кириенко добавил оптимизма, заявив, что специалисты по выстраиванию коммуникации с гражданами в интернете смогут рассчитывать на хорошие предложения о работе, ведь любой руководитель будет понимать необходимость их навыков. Стало понятно, что как минимум в АП таким людям готовы найти применение.

После Кириенко выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Заместитель генерального директора ИРИ Владимир Табак даже признал, что интернет-практики, которые сейчас применяются во многих регионах, впервые были опробованы в Московской области. Воробьев говорил во многом о том же, что и Кириенко.

По словам губернатора, в его правительстве была организована специальная структура — Центр управления регионом (ЦУР), в которую, как к «воронку», идут все жалобы граждан. Эффективность работы он измеряет по тому, чтобы обращений в эту воронку было меньше. По его словам, для этого помимо мониторинга проблем был создан новый регламент, чтобы устранять наиболее простые проблемы в короткие предельные сроки.