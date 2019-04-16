Дело о терроризме не помеха: Савченко пойдет на выборы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую во вторник 16 апреля освободили из-под стражи по делу о попытке государственного переворота на Украине, намерена участвовать в парламентских выборах, сообщила заместитель главы ее партии Татьяна Проторченко.

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Проторченко заявила, что Савченко планирует баллотироваться в Раду от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», и выразила надежду, что она покажет хороший результат на парламентских выборах, которые запланированы на осень 2019 года, передает ФАН.

Савченко обвиняют в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

По версии следствия, причинами таких шагов экс-военнослужащей ВСУ были недовольство социально-экономическим положением в Украине и действиями руководства страны, а также явное неуважение к президенту, парламенту и правительству.

«Савченко, восхищенная взглядами руководителей организаций ДНР касательно госпереворота и желая способствовать их деятельности, вступила в сговор с известным ей ранее руководителем Всеукраинской общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, лидером боевиков ДНР Александром Захарченко, министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым», — говорится в материалах следствия.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко указывает на сильную доказательную базу стороны обвинения по этому делу.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную,

минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства», — детализировал силовик.

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке ранее благодарил СБУ и Генпрокуратуру за раскрытие, как он утверждает, «российской спецоперации против Украины».

«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины», — писал глава украинского государства.

По словам Порошенко, целью операции было «посеять хаос и уничтожить Украинское государство».

Интересно, что, еще будучи в СИЗО, Савченко была выдвинута на пост президента Украины на съезде ее партии. Всего на съезде присутствовали около 100 делегатов из разных частей страны, которые единогласно поддержали ее выдвижение. Однако позднее ЦИК отказал ей в регистрации.

Касательно выборов Савченко заявляла, что олигарх Игорь Коломойский «обыграет в два приема» Петра Порошенко, передает НСН.

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько [персонажа Владимира Зеленского] — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — прогнозировала нардеп.

Позднее – уже после первого тура голосования —

Савченко раскритиковала поведение Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Бегать с рупором желто-голубым — это очень хорошо, показывать, что ты с народом — тоже очень хорошо. <...> Это было смешно и гадко», — сказала она в видео, записанном на заседании Броварского межрайонного суда.

Кроме того, нардеп добавила, что украинскому лидеру не хватало «грейдера, как в 2014 году», чтобы «начать снова делать революцию».

Надежда Савченко была осуждена в России 22 марта 2016 года. Ее лишили свободы на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов.

В результате ее преступных действий погибли сотрудники ВГТРК корреспондент Игорь Корнелюк и оператор Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину.