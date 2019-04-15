Порошенко или Зеленский: кому уйдут голоса проигравших

Позиции кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского укрепляются за счет электората аутсайдеров президентской гонки. Соцопросы демонстрируют, что

избиратели выбывших кандидатов поддерживают именно его, а не действующего президента Петра Порошенко. К схожим выводам приходят и политические эксперты.

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Согласно опросу, проведенному Киевским международным центром социологии, во втором туре выборов за Зеленского готова проголосовать практически половина избирателей Юлии Тимошенко — 47,4%. Данные по другим кандидатам выглядят схожим образом — к Зеленскому отходят 49,4% электората Юрия Бойко (за которым закрепилось реноме «пророссийского» кандидата) и 91,7% избирателей главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Впрочем, расклад по последнему может измениться — Следственный Комитет РФ объявил Гриценко в розыск по подозрению в призывах к терроризму.

Исходя из распределения голосов избирателей по регионам, к электорату Владимира Зеленского во втором туре могут присоединиться жители юго-восточных регионов Украины, где традиционно сильны позиции русскоязычного населения.

К слову, в этих же регионах наибольший для себя результат показал другой «пророссийский» кандидат — Александр Вилкул. 37% его электората высказались в поддержку Зеленского, менее 1,5% — за Порошенко.

«Решение граждан Украины о голосовании на президентских выборах зависит от трех важнейших взаимосвязанных установок: интенсивность негативного отношения к России, глубина отчуждения от «коррумпированного олигархического режима» и усталость от войны и желание мира «прямо сейчас». На Западе страны (особенно во Львовской и Тернопольской областях) негатив в отношении России настолько силен, что перебивает важность второго и третьего факторов. Там большинство вновь проголосует за действующего президента Порошенко», — считает российский политик и историк Сергей Станкевич.

За Порошенко останется превосходство на Западе, однако здесь его показатели может пошатнуть электорат Гриценко. Зеленский имеет все шансы объединить под собой всю центральную и западную Украину, что, в целом, может существенно улучшить его позиции во втором туре голосования.

Активная поддержка Зеленского русскоязычными избирателями объяснима — фигура действующего президента Петра Порошенко среди них ассоциируется с притеснениями русского языка, происходившими в последние годы. Прошлой осенью состоялось первое чтение резонансного законопроекта о государственном языке, делающего украинский язык обязательным к использованию во всех сферах общественной жизни. В начале апреля председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что в итоге закон будет обязательно принят.

Здесь необходимо учитывать другое обстоятельство — официально выбывшие из гонки политики не поддерживают никого из кандидатов. Юлия Тимошенко публично отказалась выступить в пользу одного из участников второго тура и заявила, что украинцы должны сами принять решение. «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и вовсе призвал своих сторонников воздержаться от голосования во втором туре.

«Наиболее честная позиция — призвать наших избирателей отказаться от поддержки любого из кандидатов. Мы и далее считаем необходимым защищать свои позиции, изложенные в программе партии и программе нашего кандидата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Набравший в первом туре 5,47% лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал Порошенко и Зеленского «политическими пигмеями», а сами выборы — «профанацией и цирком».

Такая позиция экс-кандидатов понятна — впереди парламентские выборы, и никто из будущих участников новой гонки, которая стартует фактически сразу за выборами президента, пока не стремится образовывать союзы, чтобы после не менять свою повестку на ходу. К тому же Зеленский примерил на себя роль политика «новой волны», не связанного с истеблишментом прежних лет, а потому и сам вполне может абстрагироваться от «опытных» политиков, которые могут оттолкнуть от него часть электората.

«Если Зеленский выйдет на планку в 70% голосов, он сможет всех проголосовавших за него призвать к созданию широкой коалиции «за новую Украину», которая вполне сможет принести Зеленскому большинство на выборах в Верховную раду и право сформировать правительство. Главным образом он будет бороться за это необходимое ему право»,

— добавляет Сергей Станкевич.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. По данным исследования, опубликованного группой «Рейтинг» 11 апреля, 51% опрошенных готовы отдать голос за Владимира Зеленского, 21% — за Петра Порошенко.