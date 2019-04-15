Жизнь без НАТО: почему Россия прекратила сотрудничество с альянсом

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что сотрудничество между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям прекращено полностью. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

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Российский дипломат указал, что НАТО создавалась для обеспечения «коллективной безопасности стран Западной Европы от угрозы со стороны СССР».

«И сейчас генсекретарь альянса Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО — чуть ли не единственная сила на защите свободы и либерального порядка. Однако, похоже, что главный смысл НАТО наиболее емко сформулировал первый генсекретарь альянса лорд Исмэй: «Удерживать американцев в Европе, русских вне Европы, а Германию — под Европой», — отметил он, добавив, что «трудно избавиться от впечатления», что третья часть этого утверждения до сих пор актуальна.

При этом он отметил, что в НАТО США играют главную роль в отношении военной мощи, бюджета, политического веса. И в зависимости от того, как будут меняться отношения между Россией и США, также будут меняться взаимоотношения по линии Россия — НАТО.

«НАТО является, безусловно, серьезным фактором безопасности, который мы не собираемся игнорировать. При этом мы понимаем — очень многое из того, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия-США, изменятся и отношения Россия-НАТО», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Касаясь вопроса об отношениях России и Организации Североатлантического договора, он сказал, что таких взаимоотношений, как были в начале 2000-х и до 2014 года, уже не будет.

«Дела как обычно», как мы их знаем по периоду 2002-2008 и 2010-2014 годов, уже невозможны. НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх», — сообщил Грушко, добавив, что сегодняшнее положение дел напоминает состояние «холодной войны».

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под «холодную войну». Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — сказал дипломат.

Кроме того, он добавил, что этот кризис «не первый, но самый продолжительный». «Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — отметил политик, который ранее работал постпредом России при альянсе.

Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.

«В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать», — сказал замглавы МИДа. Он считает, что обновление НАТО возможно при помощи стратегического партнерства с Россией. Подобная попытка была предпринята в 2010 году на Лиссабонском саммите Россия — НАТО.

Однако в этом случае, как считает Александр Грушко, членам альянса пришлось бы «открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а не общие интересы».

При этом политический диалог на уровне совета Россия — НАТО все же продолжается: последнее его заседание прошло в январе 2019 года, однако никаких практических результатов он не приносит.

Несколькими днями ранее замминистра иностранных дел заявил на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), что Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в Черном море.

«Активность в черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. <…> Наше глубокое убеждение заключается в том, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран. Все необходимые инструменты для этого есть», — цитирует замминистра «Известия».

В частности, он надеется на возобновление работы группировки Black Sea Four, которая обеспечивала взаимодействия флотов причерноморских государств, пишет издание.

В начале апреля президент России Владимир Путин сообщил, что военная активность России меньше, чем активность стран альянса. Об этом он сказал на заседании V Международного Арктического форума, передает РИА «Новости».

«Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами. То есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный», — сказал глава российского государства.

При этом он добавил, что российская «активность авиационная в зоне Балтийского моря в Арктике на порядок ниже, чем активность стран НАТО».

Тем временем, в конце марта Александр Грушко сообщал о нарастании активности НАТО у границ России.

«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — отметил он. Кроме того, политика союза негативно влияет, по его мнению, на стабильность в Евроатлантике, сообщает РИА «Новости».