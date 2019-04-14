«Наглое поведение»: в Киеве угрожают немецкой делегации

Власти Украины пытаются сорвать приезд немецкой делегации на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится с 18 по 20 апреля в Крыму. Об этом сообщает председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинские власти по линии своего министерства иностранных дел запугивают представителей делегации из ФРГ, которая намерена посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в ЯМЭФ»,

— рассказал он РИА «Новости». Он отметил, что украинские сласти отправили ноту протеста (официальное обращение — Газета.Ru) в адрес депутатов бундестага, которые есть в составе делегации.

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Кроме того, Гемпель заявил агентству, что после этого партия «Альтернатива для Германии» сообщила своим депутатам, что их приезд на полуостров будет носить частный характер, но запрещать не стали.

При этом представитель крымского парламента добавил, что участники немецкой делегации «не особо расстраиваются из-за возможности попасть в санкционные списки Украины», однако их «возмущает наглое поведение украинского МИД»,

который пытается ограничить их свободу передвижения. В настоящее время уточняется точное количество прибывающих представителей Германии на форум.

«Несмотря на давление Киева, визит немецкой делегации состоится, так как ее участники были готовы к такой жесткой реакции со стороны Украины», — заключил парламентарий в разговоре с журналистами агентства.

В конце марта заместитель директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Максим Буякевич сообщил, что в ЯМЭФ примет участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Она действительно будет 18 числа (апреля — Газета. Ru) и примет участие в сессии, которую мы организуем совместно с МИА «Россия сегодня». Она называется «Мир после правды и всемирная сеть без свободы слова», — рассказал Буякевич на заседании программного комитета пятого ежегодного экономического форума, который пройдет в Крыму.

Сессия, по словам замдиректора департамента, будет посвящена интернет-регулированию в международном пространстве. В рамках обсуждения поднимут вопросы дезинформации вокруг полуострова, а также обсудят задачи по «прорыву» информационной блокады Крыма.

Украина высказывает свой протест не только против посещения полуострова иностранными делегациями, но и в случаях, когда туда приезжают представители российского правительства. Так, 18 марта этого года, власти Украины отправили в МИД России ноту протеста.

«В связи с визитом Путина в АР (автономную республику — «Газета. Ru») Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — заявили в ведомстве Украины. Президент России Владимир Путин прибыл на полуостров для участия в церемонии открытия ТЭС. После этого он отправился в Симферополь на празднование пятилетия вступления Крыма в состав РФ, сообщает РИА «Новости».

В украинском МИДе добавили, что визит главы России является, по их мнению, «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». По заявлению ведомства, Россия таким образом пренебрегает принципами и нормами международного права, а также двухсторонними и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.

«Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — ответили на недовольство Украины в российском ведомстве. Там добавили, что никто не может указывать руководству страны, когда и как посещать свои регионы.

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым становится «опасной добычей и неподъемным бременем» для Москвы, так как не приносит пользы.

«Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно, экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже сейчас», — написал он на своей странице в фейсбуке. По словам Климкина, Крым никогда не станет российским, этому даже время «не поможет». Вхождение в состав российского государства «лишает Крым и крымчан будущего».

Властей Украины также не устроило прибытие более 40 депутатов Государственной думы России. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что «выражают решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» в Крым, который вновь назвало «оккупированным».

Среди депутатов, прибывших на полуостров в связи с празднованием его присоединения к России, были главы всех четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, а также министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает РИА «Новости».