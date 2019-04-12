Порошенко списали? Зеленский первым встретился с Макроном

Основной темой встречи в Париже президента Франции Эммануэля Макрона и победителя первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского стала деэскалация в Донбассе, передает ТАСС.

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«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе», — рассказал после беседы сам украинский политик.

Через несколько часов после него на встречу с Макроном прибыл конкурент Зеленского во втором туре украинской президентской гонки – нынешний глава государства Петр Порошенко. В Елисейский дворец президент Украины прибыл из Берлина, где провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Москва указала на то, что такие встречи нарушили нормы закона, передает ФАН. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, теперь глава МВД Украины Арсен Аваков должен обвинить Берлин и Париж во вмешательстве в выборы.

Он добавил, что запросов

от Зеленского и Порошенко на встречу с российскими лидером Владимиром Путиным не поступало.

«Насколько я знаю, никаких запросов не поступало», — отметил официальный представитель Кремля.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил, почему Зеленского Макрон принял раньше Порошенко, передает НСН.

«Это звоночек к тому, что Западная Европа, ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займет высший пост в стране и что его заменит более молодой, настырный и реалистичный политик — Зеленский», — детализировал эксперт.

Двумя днями ранее сообщалось, что Зеленский в случае победы на выборах собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, как посредника между Киевом и Москвой.

Об этом сообщало издание Liga.Ru со ссылкой на интервью с Русланом Стефанчуком и Даниилом Гетманцевым — членами штаба Зеленского. Сам кандидат на пост президента Украины официального подтверждения этой информации не давал. При этом, по словам Стефанчука и Гетманцева,

Зеленский планирует провести прямые переговоры с Россией по теме Донбасса при участии международных партнеров.

Чуть ранее Зеленский, впрочем, подчеркивал, что непременно хочет остановить кровопролитие на юго-востоке Украины.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», – заявлял актер.

Зеленский пояснял, что «жертвовать людьми и территориями» он не собирается, но прекратить огонь в Донбассе нужно «как можно быстрее».

«Потому что каждый день мы начинаем утро: сколько наших ребят погибло на востоке», — отметил он.

В ответ на это Песков указал, что президент России всегда открыт для обсуждения с Киевом вопросов решения конфликта в Донбассе.

«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем,

он напомнил, что Москва не является стороной конфликта – поэтому непосредственно решать вопрос о деэскалации должны Киев с одной стороны и власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с другой.

«[Президент России Владимир] Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», — пояснил Песков.

Порошенко же заявил, что намерение Зеленского вести переговоры с властями ДНР и ЛНР грозит потерей западных союзников. Свое мнение он выразил в эфире ICTV.

Глава государства напомнил, что согласно официальной позиции Киева в Донбассе находятся «наемники» и факт переговоров с ними будет означать признание того, что Россия не является «агрессором», а на востоке Украины идет гражданская война.

«А где наши партнеры по НАТО, где Европейский союз, США? Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все, что было сделано», — подчеркнул Порошенко.

В мае прошлого года Путин обсуждал с Меркель ввод миротворцев ООН в Донбасс. Тогда главы государств условились активизировать работу в «Нормандском формате».