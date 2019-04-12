Скандал в эфире: о чем поспорили Порошенко и Зеленский

Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил студию программы «Право на власть» на телеканале «1+1» и предложил второму кандидату Владимиру Зеленскому приехать в течение 40 минут, чтобы устроить дебаты.

Реклама

Телеведущая Наталья Мосейчук сказала, что телеканал сразу же предпринял попытку выйти на связь с Зеленским, чтобы выяснить, сможет ли он приехать в студию.

Во время эфира Зеленский ответил на телефонный звонок и приглашение отклонил, заявив, что Порошенко осведомлен, что на момент эфира он находился в Париже.

«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал он.

Шоумен также напомнил об условиях проведения дебатов.

«Что касается дебатов — мы договорились, и я предложил 19-го числа [апреля] в НСК «Олимпийский». Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал «стадион — так стадион» и принял эти условия… Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19-го числа в «Олимпийском», — добавил политик.

На это Порошенко ответил, что его не интересуют передвижения Зеленского. Затем оппоненты начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Порошенко напомнил, что в четверг, 11 апреля, штабу Зеленского была «поставлена позиция», что 14 апреля, когда «еще можно проводить дебаты», он ожидает Зеленского на НСК «Олимпийский».

В ответ на это Зеленский сказал: «Во-первых, нашей команде никто не будет ставить позиций. И сейчас закончил я — 19 числа на НСК «Олимпийский». Точка, до свидания», после чего положил трубку.

Ранее Порошенко выступил с предложением устроить дебаты в прямом эфире на телевидении. Но Зеленский выдвинул встречное предложение — отправиться на стадион «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. В качестве арбитра шоумен приглашал Юлию Тимошенко, однако та отказалась. Вдобавок политик призвал украинцев приготовить вопросы для действующего президента страны.

Однако 11 апреля выяснилось, что предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины не смогли договориться о дате проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщил член команды Зеленского.

«Насколько я информирован, к компромиссу не пришли. Они настаивают на проведении дебатов 14 апреля, мы же на той дате, которая предусмотрена законом», — сказал он.

Представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев уведомил, что президент готов встретиться со своим оппонентом и 19 апреля, как тот предложил, но только до дискуссии в студии «Общественного телевидения», которая пройдет вечером в тот же день.

ЦИК Украины настаивает на проведении дебатов в эфире. Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что дебаты кандидатов в президенты — это официальное мероприятие, которое проводится на средства госбюджета. Поэтому его следует проводить в соответствии с законодательством.

Согласно постановлению украинского ЦИКа, дебаты кандидатов должны состояться в телестудии «Общественного телевидения». Слипачук уточнила, что в постановлении ЦИКа прописан точный адрес телестудии, куда должны приехать кандидаты.

Напомним, Олег Медведев рассказал о планах Зеленского встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном в один день с Порошенко. В пресс-службе Елисейского дворца уточнили, что в 15:00 по местному времени (16:00 мск) президент Франции проведет встречу с Зеленским, а с Порошенко — в 18:00 (19:00 мск).

Первый тур голосования на президентских выборах на Украине состоялся 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля.