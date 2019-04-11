Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив

На Украине пообещали отправить корабли в воды Керченского пролива, как только будут готовы военно-морские силы страны. Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, его слова передает NEWSONE.

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Политик отметил, что отказ от проходов будет подразумевать отказ от Азовского моря. Поэтому маневры будут продолжаться. Полторак также выразил надежду на поддержку партнеров Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в интервью ФАН заявила, что в связи с новой инициативой Киева могут произойти новые провокации.

«Я считаю, что вероятность подобного сценария существует, так как у господина Порошенко фактически нет шансов демократическим путем остаться во главе украинского государства. Следовательно, вполне возможно, что для срыва избирательного процесса будет использована провокация в Керченском проливе», — сказала она.

По словам сенатора, украинские суда и сейчас имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив, для этого необходимо лишь соблюдать существующий регламент. Она добавила, что российская сторона не имеет намерений закрывать Керченский проход.

Также Тимофеева отметила, что Киев пытается накалить и усугубить ситуацию в Черноморском регионе. Политик заявила, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для предотвращения противоправных действий Украины.

«Нам нужно соблюдать спокойствие и максимально детально освещать все обстоятельства, связанные с подобными попытками, вплоть до мониторинга с помощью спутников. Мы предупреждены, понимаем, что провокация возможна. Наша задача — отработать ситуацию так, чтобы у наших западных «партнеров» — «не-партнеров» не возникало желания совершать подобного рода провокации», — заключила Ольга Тимофеева.

Напомним, 25 ноября 2018 года три бронетанкера ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу Российской Федерации и отправились из Черного моря к Керченскому проливу. Они выполняли опасные маневры, полностью игнорируя законные требования российских властей. В результате силами ФСБ были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. На данный момент все они находятся под арестом в московских СИЗО.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал инцидент в Черном море как «провокация». Он отметил, что во время происшествия российские пограничники исполняли свои обязанности по защите госграницы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал провокацией случай в Керченском проливе. Об этом свидетельствуют документы, которые были обнаружены на украинских кораблях. По словам министра, главной целью Киева было возбудить международный скандал и решить внутренние проблемы государства. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море. Об этом говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он добавил, что надеется на помощь со стороны стран НАТО.

Западные страны отрицательно отнеслись к задержанию Россией украинских моряков. В начале апреля государства-участницы НАТО договорились о принятии пакете мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Подразумевались совместные учения, обмен информацией и визиты кораблей НАТО в украинские и грузинские порты. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшении нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины», — заявил он. Столтенберг также обратился к России с призывом освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

В апреле 2019 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что в результате переговоров министров стран альянса планируется принять пакет решений по Черному морю. Она отметила, что альянс собирается отправить в регион больше своих судов, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

В свою очередь, в МИД РФ считают, что НАТО таким образом побуждает Украину к провокациям в Черном море.