Русский язык в массы: выбран новый мэр Таллина

Русскоязычный политический деятель, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы на безальтернативной основе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. За него отдали свои голоса 45 депутатов горсобрания из 70 принимавших участие в голосовании, 25 проголосовали против. Всего в горсобрании 79 депутатов.

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До Кылварта мэром Таллина был Таави Аас. После парламентских выборов, которые прошли 3 марта, он ушел исполнять обязанности депутата высшего органа законодательной власти, и сейчас его кандидатура рассматривается на пост министра экономики в формируемом новом правительстве.

Новый мэр Михаил Кылварт — этнический кореец, родился в 1977 году в Казахстане в городе Кызылорда. С трех лет живет в Таллине. Он многократно выступал в пользу русскоязычного образования в Эстонии, настаивая на том, чтобы школы и гимназии имели возможность выбирать язык обучения самостоятельно.

С 2010 года Кылварт является членом эстонского Совета русских школ.

В апреле 2011 года политик был назначен на должность вице-мэра Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Кылварт вновь был избран депутатом высшего законодательного органа республики. Тем не менее, политик принял решение отказаться от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

В последние годы новоизбранный мэр Таллина много времени посвящал подготовке и проведению в Таллине «Тотального диктанта». В 2019 году именно Таллин стал столицей этой международной акции.

Вдобавок Кылварт является профессиональным спортсменом. Он стал учредителем эстонского Союза тхэквондо. Уже много лет в организации он совмещает выполнение функций руководителя и тренерскую деятельность.

Михаил Кылварт — представитель ведущей в нынешней правящей коалиции партии Центра. Она пользуется популярностью среди русскоязычного населения Эстонии и, как правило, получает 70-80% голосов русскоговорящих избирателей.

В данный момент партия работает над созданием новой коалиции после парламентских выборов. После закончившихся 6 апреля переговоров по поводу объединения с партиями «Отечество» и Консервативной народной партией, которые выступали за ликвидацию образования на русском языке в ходе предвыборной кампании, Кылварт заявил: «Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть, нет перевода на эстонский язык. А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства. Я не мог не проголосовать за этот коалиционный договор».

«У русского населения Эстонии должны по отношению к образованию на русском языке должны исчезнуть их былые надежды

— концепция эстоноязычных «чистых» гимназий, которая ранее отличалась лишь различными способами ее реализации, восторжествовала», — заявил ФАН эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков.

Также Заренко отметил, что членам партии Центра следует тщательно обдумать будущую программу в случае образования коалиции.

«Центристы, если они захотят войти в коалицию, должны найти разумное оправдание перед русскими избирателями причинам отказа от изменений в области гражданства, образования, добрососедских отношений с Россией и нынешней налоговой политики. Это может стать еще одной ямой, которую в перспективе роют центристам. Здесь обычными отговорками типа «…политика это компромисс» и « …в партии есть разные мнения» не отделаться», — сказал он.

Напомним, против русского языка в Эстонии ведется серьезная битва. При этом известно, что более 20% школьников страны обучаются в русских школах. В начале февраля 2019 года министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения Тотального диктанта по русскому языку в Таллине.

По его мнению, мероприятие имеет политические мотивы, а не филологические. Рейнсалу утверждает, что Тотальный диктант — способ российского президента Владимира Путина «воссоздать разрушенную империю» благодаря проживающим в разных странах русским.