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Русский язык в массы: выбран новый мэр Таллина

Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина

Русскоговорящий политик Михаил Кылварт был избран новым мэром Таллина. За него проголосовало большинство депутатов горсобрания. Новый мэр ратует за русскоязычное образование в Эстонии, ведет подготовку к Тотальному диктанту и занимается тхэквондо.

Русскоязычный политический деятель, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы на безальтернативной основе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. За него отдали свои голоса 45 депутатов горсобрания из 70 принимавших участие в голосовании, 25 проголосовали против. Всего в горсобрании 79 депутатов.

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До Кылварта мэром Таллина был Таави Аас. После парламентских выборов, которые прошли 3 марта, он ушел исполнять обязанности депутата высшего органа законодательной власти, и сейчас его кандидатура рассматривается на пост министра экономики в формируемом новом правительстве.

Новый мэр Михаил Кылварт — этнический кореец, родился в 1977 году в Казахстане в городе Кызылорда. С трех лет живет в Таллине. Он многократно выступал в пользу русскоязычного образования в Эстонии, настаивая на том, чтобы школы и гимназии имели возможность выбирать язык обучения самостоятельно.

С 2010 года Кылварт является членом эстонского Совета русских школ.

В апреле 2011 года политик был назначен на должность вице-мэра Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Кылварт вновь был избран депутатом высшего законодательного органа республики. Тем не менее, политик принял решение отказаться от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

В последние годы новоизбранный мэр Таллина много времени посвящал подготовке и проведению в Таллине «Тотального диктанта». В 2019 году именно Таллин стал столицей этой международной акции.

Вдобавок Кылварт является профессиональным спортсменом. Он стал учредителем эстонского Союза тхэквондо. Уже много лет в организации он совмещает выполнение функций руководителя и тренерскую деятельность.

Михаил Кылварт — представитель ведущей в нынешней правящей коалиции партии Центра. Она пользуется популярностью среди русскоязычного населения Эстонии и, как правило, получает 70-80% голосов русскоговорящих избирателей.

В данный момент партия работает над созданием новой коалиции после парламентских выборов. После закончившихся 6 апреля переговоров по поводу объединения с партиями «Отечество» и Консервативной народной партией, которые выступали за ликвидацию образования на русском языке в ходе предвыборной кампании, Кылварт заявил: «Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть, нет перевода на эстонский язык. А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства. Я не мог не проголосовать за этот коалиционный договор».

«У русского населения Эстонии должны по отношению к образованию на русском языке должны исчезнуть их былые надежды

— концепция эстоноязычных «чистых» гимназий, которая ранее отличалась лишь различными способами ее реализации, восторжествовала», — заявил ФАН эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков.

Также Заренко отметил, что членам партии Центра следует тщательно обдумать будущую программу в случае образования коалиции.

«Центристы, если они захотят войти в коалицию, должны найти разумное оправдание перед русскими избирателями причинам отказа от изменений в области гражданства, образования, добрососедских отношений с Россией и нынешней налоговой политики. Это может стать еще одной ямой, которую в перспективе роют центристам. Здесь обычными отговорками типа «…политика это компромисс» и « …в партии есть разные мнения» не отделаться», — сказал он.

Напомним, против русского языка в Эстонии ведется серьезная битва. При этом известно, что более 20% школьников страны обучаются в русских школах. В начале февраля 2019 года министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения Тотального диктанта по русскому языку в Таллине.

По его мнению, мероприятие имеет политические мотивы, а не филологические. Рейнсалу утверждает, что Тотальный диктант — способ российского президента Владимира Путина «воссоздать разрушенную империю» благодаря проживающим в разных странах русским.