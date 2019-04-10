Освободите моряков: зачем Медведчук приезжал к Путину

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, в ходе которой была затронута тема моряков ВМС Украины, задержанных ФСБ РФ в ноябре прошлого года за нарушение российской госграницы в Керченском проливе.

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«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — приводит ФАН слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В этот же день – в среду, 10 апреля – на заседании Совета Федерации было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив будет чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Сенаторы отметили, что в противостояние могут быть вовлечены и страны НАТО. Документ СФ о деструктивной политике Североатлантического альянса приурочен к 70-й годовщине со дня образования Альянса.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее

украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Украина же ввела военное положение.

После этого президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера.

Позднее Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Вскоре стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от настойчивого предложения США о проведении военно-морского маневра у границ России с целью создания новой провокации, передает НСН.

На встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы «показать Путину», что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам. Немецкий лидер отказалась от этого, несмотря на давление со стороны США.

Страны G7, со своей стороны, призвали Россию освободить украинских моряков.

«Мы просим Россию освободить задержанные экипажи и корабли, а также не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив», — говорилось в заявлении представителей G7.

В то же время

глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить повторения подобных инцидентов. По его словам, в настоящее время суда могут беспрепятственно проходят по проливу, но он хотел бы, чтобы это было обеспечено в долгосрочной перспективе.

«Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться», — сказал дипломат.

Российские же власти указали странам G7, что другие государства не могут вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров стран следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.

Киев же попросил признать задержание Россией судов и арест 24 моряков незаконным. Украинские власти считают, что это противоречит статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и нарушает право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских граждан и состоянии их здоровья, отметив, что у них есть доступ к юридической помощи, а жалобы от них не поступали.

Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму в обмен на задержанных моряков. Об этом он заявил немецкой газете Bild.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — заявил Воронченко.

Подобное предложение является «чистой воды популизмом», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это популизм чистой воды. В мире такое вообще не принято: мы же не заложников взяли. Это когда заложников берут, то можно поменять одного заложника на кого-то другого. А мы взяли людей, которые совершили уголовное преступление. А то, что у него разрывается сердце, а когда он их отправлял с таким заданием, у него сердце не разрывалось? Он не понимал, куда он их отправляет?» — указал сенатор.