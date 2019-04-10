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«Ситуация драматична»: Совбез ООН занялся Венесуэлой. LIVE

США созвали заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле

Совет Безопасности ООН проводит заседание по Венесуэле. Внеочередную встречу запросили США. На этот раз на повестке дня не политика, а гуманитарная ситуация в стране. Вице-президент США Майк Пенс, который примет участие в заседании, заявил в среду, что страны должны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Москва последовательно занимает позицию поддержки законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Как пройдет встреча СБ ООН, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.
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18:37

«Если вы хотите сделать Америку опять великой, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран», — заканчивает Небензя свое выступление.

18:36

Он отмечает, что международное сообщество должно обеспечить ситуацию, при которой Венесуэла могла бы самостоятельно помогать своим жителям, а не вводить санкции. Также Небензя заявляет, что США «шарит по карманам» Каракаса.

Положить конец кризису в Венесуэле не дают именно санкции, США только расшатывают ситуацию внутри страны. «Неужели вы не понимаете, что Венесуэла - это всего лишь разменная монета в геополитических играх?», — обращается Небензя к латиноамериканским странам. Представитель России считает, что самым перспективным вариантов разрешения кризиса является «механизм Монтевидео», который способствует диалогу внутри Венесуэлы.

18:29

Небензя говорит, что удивлен экстренным созывом. Небензя отвечает на заявление в докладе об эпидемии кори, отмечая, что эпидемии случаются. Представитель России также заявил, что в Нью-Йорке сейчас тоже эпидемия кори.

18:26

Слово берет представитель России Василий Небензя. Он заявляет, что возьмет столько времени, сколько ему понадобится.

18:21

Санкции США против Венесуэлы будут все жестче, говорит он. Пенс заявляет, что ООН должна признать Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Пенс обращается к представителю Венесуэлы и говорит, что он не должен здесь находиться.

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — говорит он.

Представитель Венесуэлы в ответ качает головой.

18:17

Вице-президент заявляет, что два государства поддерживают режим Мадуро, имея ввиду Россию и Китай. Они продолжают блокировать резолюции США по Венесуэле, и такие несостоявшиеся страны как Куба и Иран их поддерживают, говорит Пенс.

18:15

Пенс говорит, что в Венесуэле сейчас самый высокий уровень убийств во всем мире. Более 70 человек погибает каждый день, заявляет он. Мадуро, по его словам «бесстыдно украл» свой президентский срок. Вице-президент США переходит к политической повестке и отмечает, что многие страны признали Гуайдо, а выборы прошли в Венесуэле незаконно.

Пенс отмечает, что гордится тем, что США — первыми признали лидера оппозиции и призывает страны ООН последовать их примеру.

18:10

Пенс говорит о том, что режим Мадуро сократил экономику страны вполовину. Венесуэла была богатейшей страной в полушарии, сейчас же — это беднейшая страна, заявляет он. Также Пенс говорит, что из-за Мадуро большое количество людей заключены в тюрьмах или погибли. Вице-президент США отмечает, что еще 2,5 млн венесуэльцев вскоре покинут страну.

18:06

На заседании уже выступили докладчики, которые подробнее рассказали о гуманитарной ситуации в Венесуэле. Сейчас выступит Майк Пенс.

17:56

Также в заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Генеральный секретарь будет присутствовать на встрече, также с докладом выступит его заместитель по гуманитарным вопросам Марк Лоукок», — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

17:42

Во внеочередном заседании СБ ООН примет участие вице-президент США Майкл Пенс, хотя ранее сообщалось, что Вашингтон на заседании представит госсекретарь Майкл Помпео.

«Направляюсь в Нью-Йорк завтра, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН. Пришло время всем странам поддержать [лидера венесуэльской оппозиции Хуана] Гуайдо и свободное правительство Венесуэлы», — написал Пенс в своем твиттере.

17:30

Хойсген также отметил, что политические вопросы, связанные со сложившейся в Венесуэле ситуации, на этом заседании поднимать не планируется.

«Дискуссия по Венесуэле пройдет завтра. Она будет сфокусирована на гуманитарной ситуации, так как мы не видим смысла в повторении тех же политических противоречий», — сказал он во вторник журналистам.

17:25

Вчера постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген подтвердил, что заседание состоится сегодня. Он также отметил, что на этот раз в центре дискуссии будет именно гуманитарная помощь Венесуэле.

«Гуманитарная ситуация драматична, поэтому мы намереваемся сфокусироваться именно на этой теме», — сказал он. По данным дипломата, более 3 млн венесуэльцев покинули свои дома.

17:20

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Нью-Йорке начнется заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле. 4 апреля США запросили внеочередную встречу Совбеза по гуманитарной помощи стране.

«Газета.Ru» следит за заседанием в режиме онлайн и рассказывает вам о самых важных его эпизодах.