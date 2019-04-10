«Ситуация драматична»: Совбез ООН занялся Венесуэлой. LIVE

Он отмечает, что международное сообщество должно обеспечить ситуацию, при которой Венесуэла могла бы самостоятельно помогать своим жителям, а не вводить санкции. Также Небензя заявляет, что США «шарит по карманам» Каракаса.

Положить конец кризису в Венесуэле не дают именно санкции, США только расшатывают ситуацию внутри страны. «Неужели вы не понимаете, что Венесуэла - это всего лишь разменная монета в геополитических играх?», — обращается Небензя к латиноамериканским странам. Представитель России считает, что самым перспективным вариантов разрешения кризиса является «механизм Монтевидео», который способствует диалогу внутри Венесуэлы.