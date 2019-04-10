«Ситуация драматична»: Совбез ООН занялся Венесуэлой. LIVE

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«Если вы хотите сделать Америку опять великой, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран», — заканчивает Небензя свое выступление.
Он отмечает, что международное сообщество должно обеспечить ситуацию, при которой Венесуэла могла бы самостоятельно помогать своим жителям, а не вводить санкции. Также Небензя заявляет, что США «шарит по карманам» Каракаса.
Положить конец кризису в Венесуэле не дают именно санкции, США только расшатывают ситуацию внутри страны. «Неужели вы не понимаете, что Венесуэла - это всего лишь разменная монета в геополитических играх?», — обращается Небензя к латиноамериканским странам. Представитель России считает, что самым перспективным вариантов разрешения кризиса является «механизм Монтевидео», который способствует диалогу внутри Венесуэлы.
Небензя говорит, что удивлен экстренным созывом. Небензя отвечает на заявление в докладе об эпидемии кори, отмечая, что эпидемии случаются. Представитель России также заявил, что в Нью-Йорке сейчас тоже эпидемия кори.
Слово берет представитель России Василий Небензя. Он заявляет, что возьмет столько времени, сколько ему понадобится.
Санкции США против Венесуэлы будут все жестче, говорит он. Пенс заявляет, что ООН должна признать Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Пенс обращается к представителю Венесуэлы и говорит, что он не должен здесь находиться.
«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — говорит он.
Представитель Венесуэлы в ответ качает головой.
Вице-президент заявляет, что два государства поддерживают режим Мадуро, имея ввиду Россию и Китай. Они продолжают блокировать резолюции США по Венесуэле, и такие несостоявшиеся страны как Куба и Иран их поддерживают, говорит Пенс.
Пенс говорит, что в Венесуэле сейчас самый высокий уровень убийств во всем мире. Более 70 человек погибает каждый день, заявляет он. Мадуро, по его словам «бесстыдно украл» свой президентский срок. Вице-президент США переходит к политической повестке и отмечает, что многие страны признали Гуайдо, а выборы прошли в Венесуэле незаконно.
Пенс отмечает, что гордится тем, что США — первыми признали лидера оппозиции и призывает страны ООН последовать их примеру.
Пенс говорит о том, что режим Мадуро сократил экономику страны вполовину. Венесуэла была богатейшей страной в полушарии, сейчас же — это беднейшая страна, заявляет он. Также Пенс говорит, что из-за Мадуро большое количество людей заключены в тюрьмах или погибли. Вице-президент США отмечает, что еще 2,5 млн венесуэльцев вскоре покинут страну.
На заседании уже выступили докладчики, которые подробнее рассказали о гуманитарной ситуации в Венесуэле. Сейчас выступит Майк Пенс.
Также в заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Генеральный секретарь будет присутствовать на встрече, также с докладом выступит его заместитель по гуманитарным вопросам Марк Лоукок», — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Во внеочередном заседании СБ ООН примет участие вице-президент США Майкл Пенс, хотя ранее сообщалось, что Вашингтон на заседании представит госсекретарь Майкл Помпео.
«Направляюсь в Нью-Йорк завтра, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН. Пришло время всем странам поддержать [лидера венесуэльской оппозиции Хуана] Гуайдо и свободное правительство Венесуэлы», — написал Пенс в своем твиттере.
Хойсген также отметил, что политические вопросы, связанные со сложившейся в Венесуэле ситуации, на этом заседании поднимать не планируется.
«Дискуссия по Венесуэле пройдет завтра. Она будет сфокусирована на гуманитарной ситуации, так как мы не видим смысла в повторении тех же политических противоречий», — сказал он во вторник журналистам.
Вчера постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген подтвердил, что заседание состоится сегодня. Он также отметил, что на этот раз в центре дискуссии будет именно гуманитарная помощь Венесуэле.
«Гуманитарная ситуация драматична, поэтому мы намереваемся сфокусироваться именно на этой теме», — сказал он. По данным дипломата, более 3 млн венесуэльцев покинули свои дома.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке начнется заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле. 4 апреля США запросили внеочередную встречу Совбеза по гуманитарной помощи стране.
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