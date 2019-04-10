«Сделайте Америку великой»: как в ООН спасали Венесуэлу

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе США прошло внеочередное расширенное заседание Совета Безопасности. Его главной повесткой стало обсуждение гуманитарного кризиса в Венесуэле, который, как считают эксперты, поставил государство на грань катастрофы.

Реклама

Однако на деле заседание не ограничилось обсуждением гуманитарной ситуации и нередко переходило в политическую плоскость. Во многом, этому поспособствовало присутствие в зале вице-президента США Майка Пенса, который занимает крайне жесткую позицию в отношении правительства Николаса Мадуро и считается ключевым американским политиком по вопросам Венесуэлы.

Свое выступление Пенс начал именно с обвинений в адрес Мадуро, обвинив правящий режим во всех проблемах, с которыми сталкивается Венесуэла.

Помимо этого, американский вице-президент выразил свое возмущение тем, что на заседании присутствовал посол латиноамериканской страны.

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — обратился он к постпреду Венесуэлы Самэулю Монкаде. При этом Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».

Американский политик пообещал, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы «добиться перехода к демократии в Венесуэле». По его словам,

этому мешают только два государства — Россия и Китай, которые продолжают блокировать американские инициативы.

В защиту Венесуэлы выступил постпред России Василий Небензя, который осудил фамильярное обращение Пенса к Монкаде. «Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН, — подчеркнул дипломат. — Если вы хотите сделать Америку опять великой, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран».

По мнению Небензи, международное сообщество должно обеспечить ситуацию, при которой Венесуэла могла бы самостоятельно помогать своим жителям, а не вводить санкции, которые и мешают положить конец кризису в этой стране.

«Неужели вы не понимаете, что Венесуэла — это всего лишь разменная монета в геополитических играх?» — обратился Небензя к латиноамериканским странам.

Представитель России считает, что самым перспективным вариантом разрешения кризиса является «механизм Монтевидео», который способствует диалогу внутри Венесуэлы.

Само же заседание Небензя назвал «лишь очередным эпизодом фронтальной атаки, которой подвергаются официальный Каракас и простые венесуэльцы».

Гуманитарная катастрофа

По данным международной гуманитарной организации Human Rights Watch, ООН должна принять немедленные меры для преодоления кризиса. Об этом говорится в многостраничном докладе, подготовленном для заседания Совбеза. В нем в частности говорится о нехватке еды и медикаментов, увеличении числа инфекционных заболеваний.

«Мы обнаружили, что система здравоохранения находится в полном упадке с повышением уровня материнской и младенческой смертности; распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь и дифтерия; и увеличение числа инфекционных заболеваний, таких как малярия и туберкулез», — говорится в докладе, подготовленном специалистам Human Rights Watch.

В докладе также отмечается, что, несмотря на то, что правительство страны прекратило публикацию официальных данных о питании в 2007 году, исследования, проведенные венесуэльскими организациями и университетами, подтверждают высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности и недоедания среди детей.

Доклад возлагает прямую ответственность на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое скрывает масштабы кризиса.

«Они (власти Венесуэлы — «Газета.Ru») преследовали тех, кто собирает данные или высказывается по поводу нехватки продовольствия и лекарств. Эти действия, а также неспособность правительства признать весь масштаб проблемы сделали невозможным комплексный диагноз кризиса. Такой диагноз имеет решающее значение для создания эффективного гуманитарного реагирования.

Как отмечает одна из авторов доклада, доктор Кэтлин Пейдж из Медицинской школы Джонса Хопкинса, генсек ООН Антонио Гуттериш должен «бить во все колокола» и «мобилизовать» ресурсы ООН для помощи гражданам страны. Слова эксперта приводятся на официальном сайте Human Rights Watch.

В докладе также отмечается массивный отток населения из страны: по данным ООН в последние годы Венесуэлу покинуло более 3,4 млн граждан из-за гуманитарной ситуации в стране.

Ситуация в стране действительно близка к критической. Об этом свидетельствуют попытки правительства начать продажу золота.

Из хранилищ Венесуэлы недавно были вывезены 8 тонн драгоценного металла, которые планируется продать за границу, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Они также рассказали, что с начала года золотой резерв Венесуэлы сократился на 30 тонн. Источники констатировали, что при таких темпах продаж он иссякнет к концу нынешнего года.

Стоит отметить, что за несколько часов до заседания Совбеза ООН Мадуро заявил, что его страна примет гуманитарную помощь от международного сообщества.

«Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы для международной помощи», — сообщил Мадуро в своем твиттере.

Как пишет на своем сайте «Аль-Джазира», заявление было сделано после встречи с главой миссии Красного Креста Питером Маурером.

Мадуро также ранее выразил готовность сесть за стол переговоров с представителями оппозиции республики, о чем на днях заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса. «Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры», — сказал Арреаса.

Правда, страны ЕС, признавшие легитимным временным президентом лидера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, настаивают на проведении досрочных выборов в стране. Мадуро на выборы идти отказывается. В этой связи глава европейской дипломатии Федерика Могерини недавно назвала перспективу выборов в Венесуэле «очень далекой».

Вашингтон между тем продолжает давление на Венесуэлу.

С 11 по 15 апреля глава Госдепа США Майк Помпео совершит турне по странам Латинской Америки, в ходе которого посетит и соседнюю с Венесуэлой Колумбию. Он побывает в городе Кукута, место сосредоточения большого количества беженцев. «Он [Помпео] посетит организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, чтобы оценить вызовы, сложившиеся в связи с закрытием границы», — говорится в сообщении Госдепа.