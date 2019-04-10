«Обеспечил честные выборы»: за что уволен губернатор Одессы

10 апреля кабинет министров Украины одобрил решение президента Петра Порошенко об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова.

Реклама

Накануне второго тура президентских выборов Порошенко оказался в центре нового конфликта. 5 апреля он прилетел в Одессу, встретился с главой областной администрации Степановым и предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. Однако губернатор отказался покидать пост.

Через три дня на официальном сайте президента были опубликованы два указа: об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации и временном возложении исполнения обязанностей председателя на Сергея Паращенко, первого заместителя Степанова. Указ был подписан еще 6 апреля.

Впрочем, покидать свой пост Степанов не собирался. Более того, он решил перевести конфликт с президентом в публичное пространство.

«Такой очень странный документ, который, по моему убеждению, убеждению всех юристов, любого студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины, [потому что] просто выходит за пределы полномочий президента, прописанных в конституции. Я собираюсь продолжать работать, как и работал», — заявил экс-губернатор 8 апреля в ходе брифинга.

Степанов также подтвердил информацию, что Порошенко ранее предложил ему уйти в отставку по своей инициативе: «Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление... Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять».

Однако главное заявление Степанов сделал, комментируя результаты первого тура президентских выборов.

Он сообщил, что испытывает чувство гордости за то, что выборы в Одесской области прошли без фальсификаций и давления. «Это свободный выбор людей, которые голосовали за человека, которого считали нужным... Нравится это кому-то или нет, но именно это является фундаментальными вещами любого европейского государства. Именно это является фундаментальными вещами для нашей страны», — сказал Степанов.

Стоит отметить, что именно в Одесской области Петр Порошенко получил один из самых низких результатов. Жители этого региона отдали предпочтению Владимиру Зеленскому — он получил 41,15% голосов. Второе место досталось Юрию Бойко (22,2%), а действующий президент финишировал лишь третьим с результатом 9,1%.

Максим Степанов также выразил уверенность, что и второй тур выборов пройдет без нарушений в его регионе.

Кроме того, в своем фейсбуке он выложил куда более явный намек на причины своего увольнения. Политик опубликовал свое фото с листком бумаги, на котором написано: «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».

Указ президента действительно не имеет такой юридической силы. Порошенко не может самостоятельно принять решение об увольнении губернаторов.

Согласно конституции Украины, председателей местных администраций назначают на должность или увольняют по представлению кабинета министров. Когда на сайте был опубликован указ об отставке Степанова, необходимое решение кабмина отсутствовало.

Однако на следующий день в правительство поступило представление президента на увольнение Степанова.

Сегодня же состоялось заседание кабмина, на котором процедура отставки губернатора была завершена. »Кабмин одобрил увольнение», — сказал пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Стоит отметить, что Максим Степанов, намекая на причину своей отставки, выразил и без того популярное на Украине мнение о том, что Порошенко уволил его из-за результатов первого тура. Об этом, помимо прочих украинских СМИ, пишет «Страна» со ссылкой на источник в Одесской обладминистрации.

В начале марта журналисты сообщали, что Степанов отказался организовывать подкуп избирателей в своем регионе. В то же время появилась информация, что на должность первого заместителя губернатора назначен Сергей Паращенко, на котором и будет лежать ответственность за результат действующего президента на выборах.

«Этот ответственный участок Степанов полностью завалил. Он вообще этим не занимался», — сказал источник «Страны».

Однако помимо организации подкупа, Степанов, согласно сообщениям украинских журналистов, решил проигнорировать также работу по предвыборной агитации президента в регионе. Это также вылилось в раздражение Порошенко, особенно после результатов первого тура.

Теперь же Паращенко, представитель «Блока Петра Порошенко», возглавит Одесскую область, в которой сохраняют популярность оппозиционные настроения.