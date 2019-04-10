«Побеждать нокаутом»: тайный приказ Порошенко против Зеленского

Сотрудники штаба действующего президента Украины Петра Порошенко получили распоряжение работать более «жестко» против его конкурента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

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«Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой», — распорядился глава украинского государства во время закрытой беседы с представителями своей партии «Блок Петра Порошенко».

Он напомнил, что в настоящее время его соперником является Владимир Зеленский, а не лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Мы воевали с Юлей, потому что могли сами не пройти во второй тур», — отметил Петр Порошенко.

Собеседник украинского издания уточнил, что президент призвал «побеждать нокаутом». Представитель блока Порошенко добавил, что штаб украинского лидера «не будет провоцировать на ошибки» Зеленского, так как он их сделает сам. «Каждая его «штанга», как с анализами, очень нам помогает», — подчеркнул источник СМИ.

В штабе действующего президента Украины не исключают и его проигрыша. Однако там отметили, что Порошенко «боится делегитимизации своего образа больше, чем проигрыша». Там же подчеркнули, что не будет фальсификации результатов второго тура выборов.

«Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко», — сказал представитель партии действующего президента.

Напомним, 3 апреля актер Владимир Зеленский предложил Порошенко провести дебаты в преддверии второго тура не в студии общественного телевидения, а на главном стадионе страны. Среди условий, которые выдвинул шоумен, было также прохождение медобследования на наличие алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. Порошенко согласился на проведение дебатов с оппонентом, признав его равным кандидатом в президенты.

Так, утром 5 апреля, действующий президент Украины сдал анализы в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийском» в Киеве. Результаты экспресс-анализов показали отсутствие психоактивных веществ. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

«Мы отобрали кровь, мочу и волос вместе с волосяным фолликулом. Исследование проводилось четырьмя учреждениями», — отметил врач, добавив, что пока есть только результаты быстрых тестов.

Зеленский же сдал анализ крови в клинике «Евролаб». Медпункт стадиона «Олимпийский», где должны проводиться дебаты, актер посчитал ангажированным. Процесс сдачи крови транслировали в фейсбуке члены команды кандидата.

Результаты своих анализов Зеленский обнародовал на своей странице в соцсетях. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — говорится в медицинском заключении, фото которого появилось на странице кандидата в фейсбук.

После этого экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко в очередной раз предложил Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому повторить тест на наркотики. Спортсмен отметил, что специалисты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) готовы провести тест.

Однако лидер первого тура выборов Владимир Зеленский отказался проверять наличие алкоголя и наркотиков в крови еще раз. «Если у кого-то есть сомнения, что они [анализы] какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют», — добавил представитель команды кандидата.

Петр Порошенко, напротив, с удовольствием согласился. 10 апреля он вновь пересдает анализы. Таким образом, он хочет также доказать, что информация о том, что он страдает алкоголизмом ни что иное, как «фейк».

В эфире телеканала ICTV действующий президент Украины уже заявлял, что намеки на его алкогольную зависимость недостоверны. «Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — отметил он, подчеркнув, что его жена «видела его пьяным всего раз» — 35 лет назад до их свадьбы.

Кроме того, он сказал, что не имеет доказательств наркотической зависимости своего оппонента, однако поведение Зеленского «вызывает обоснованное подозрение» у Порошенко.

«Я не утверждал и не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман, потому что я не имею для этого никаких оснований. Когда с удивлением услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлен», — отметил украинский лидер.

По поводу постоянного алкогольного опьянения нынешнего президента Украины ранее говорил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает ФАН. «Это естественное состояние Порошенко, а сегодня — тем более. По словам ближайшего окружения, Порошенко не просто пьет — он бухает», — заявил бывший парламентарий, добавив, что пить Порошенко нельзя, так как у него есть проблемы со здоровьем — «диабет и прочее».