«У Путина не спросили»: как Порошенко нарушил закон

Команда президента Украины Петра Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин находится вне закона, поэтому не спросила разрешения на использование его фотографии для своих билбордов, посвященных второму туру украинских президентских выборов. Об этом говорится в комментарии команды Порошенко в фейсбуке.

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«Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — заявили в штабе украинского лидера.

В команде также выразили неприятное удивление тем, что большое количество украинских экспертов и политиков выступили в защиту нарушенных прав президента России, среди которых — и официальные представители победителя первого тура выборов – актера Владимира Зеленского. Также в штабе снова назвали Россию угрозой Украине.

«Каждому гражданину не стоит это забывать в феерическом карнавале, в который команда Зе пытается превратить избирательную кампанию. Задача рекламного сюжета — напомнить стране, в условиях каких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом», — указали в штабе Порошенко.

Вместе с тем, не все на Украине одобрили такой пиар-ход Порошенко. Так, народный депутат Сергей Лещенко в телеграм-канале заявил, что президент Украины незаконно использует фотографию российского лидера для предвыборной агитации.

«Причем, согласно статье 8 закона о рекламе, изображение не может появиться без согласия Путина», — подчеркнул украинский парламентарий.

Он добавил, что, если разрешение было бы получено,

Порошенко все равно нарушает закон «О выборах президента Украины». Этот документ запрещает агитацию за кандидата иностранным гражданам.

При этом чуть ранее Порошенко принес извинения за предвыборный плакат.

«Если кто-то этот [предвыборный лозунг] понял так, я извиняюсь», — сказал Порошенко в ответ на вопрос журналистов о том, относится ли призыв каким-то образом к Зеленскому, сопернику действующего президента во втором туре выборов. Он добавил, что не считает Зеленского «агентом Кремля».

Кроме того, Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки».

Накануне сообщалось, что Путин открыт для обсуждения с Киевом вопросов решения конфликта в Донбассе, однако более важное значение для прекращения этой внутриукраинской конфронтации будет иметь диалог между ее сторонами – Киевом, ДНР и ЛНР. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал намерение Зеленского встретиться с главой российского государства в случае своей победы на президентских выборах на Украине.

В январе в Москве с юмором восприняли плакаты на мероприятии по выдвижению Порошенко на новый срок. Фотоколлаж, на котором были размещены снимки украинского лидера и президента России, гласил: «Либо Порошенко, либо Путин».

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени»,

— написала в этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В конце прошлого года после задержания пограничниками ФСБ РФ украинских судов и моряков за нарушение российской государственной границы в Керченском проливе Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки, передает ФАН. В ответ на это Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера, передает НСН.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Стоит добавить, что позднее — уже в ходе предвыборной кампании — пользователи социальных сетей обратили внимание на билборд Порошенко, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг Путина 2012 года.

Речь идет о фразе «Кандидатів багато — президент один», которая переводится на русский язык как «Кандидатов много — президент один». Именно такой слоган президент России использовал в своей предвыборной кампании в 2012 году.