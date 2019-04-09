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«Порвал рубашку»: за что депутат бил представителя Зеленского

Депутат Рады порвал рубашку представителю команды Зеленского

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна ударил представителя «Зе!Команды» Святослава Юраша. Инцидент произошел после окончания телепрограммы, посвященной предстоящему второму туру выборов и дебатам между кандидатами на пост президента страны. Депутату не понравились высказывания представителя команды Зеленского. В кулуарах телеканала он схватил помощника Зеленского за воротник и кричал, чтобы тот не говорил о главнокомандующем и Иловайске.

В здании телеканала ZIK подрались депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш. Видео инцидента опубликовано на ютуб-канале украинского СМИ.

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На сайте телеканала сообщили, что Барна приехал в студию к концу программы «Игра с огнем». Темой эфира был второй тур выборов, который пройдет 21 апреля, а также предстоящие дебаты. Депутату от блока Порошенко не понравились высказывания Юраша, которые он произнес на съемках шоу.

Когда представитель команды кандидата в президенты шел в гримерку, на него напал Олег Барна. Он схватил Юраша за воротник рубашки, потряс, что-то доказывая, и в итоге порвал ему «любимую рубашку». Сам молодой человек, судя по видео, осмелел, лишь когда пришла охрана. Он начал о чем-то кричать вслед нападавшему. В результате они «с взаимными криками разошлись».

По словам представителя «Зе!Команды», Барна угрожал ему, и кричал, чтобы тот «не говорил о главнокомандующем и Иловайске».

Вскоре после конфликта Юраш на своей странице в фейсбук поблагодарил Барну за то, что тот дал лишний повод для напоминания о событиях 2014 года. В то время, как в столице Украины шел парад, под Иловайском закрывали «котел». Местные СМИ называли бои под Иловайском «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».

«Повторюсь, у Петра Порошенко, как у главнокомандующего, был выбор. Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел «котел», и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многие другие мы не простим «главнокомандующему», — заявил на своей странице в соцсетях Святослав Юраш, добавив, что «клоунов в украинском парламенте надо искать».

Это не первый случай, когда Барна вступает с кем-то в драку. В декабре прошлого года депутат от блока Порошенко подрался с народным депутатом от партии «Свобода» Юрием Левченко. Инцидент произошел в эфире парламентского телеканала «Рада».

Сначала Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», затем он обвинил его в «пьяном столкновении с киевским трамваем». Если на первое высказывание он предложил депутату от партии «Свобода» стать участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе, то второе политик уже не выдержал. Барна подошел к сидящему на стуле нардепу, ударил его и повалил на пол.

Этот инцидент, по заявлению директора СМИ, стал первым конфликтом с применением физического насилия во время эфира за 20 лет существования студии.

А вот драка в кулуарах телеканала ZIK — не единственная в его истории. Так, в начале декабря прошлого года во время прямого эфира замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пытался устроить драку, сообщает ФАН. (https://riafan.ru/1127109-ukrainskii-zamministra-napal-na-deputata-rady-i-razgromil-telestudiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

Политика не устроило заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, по мнению которого российская сторона не была заинтересована в инциденте, произошедшем в Керченском проливе. В подтверждение своих слов он привел «срыв» двусторонней встречи президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом, которая должна была состояться в рамках саммита G20.

Юрий Грымчак возмущенно комментировал слова Мураева с ним в унисон. Телеведущая пыталась успокоить министра, но он не обращал на нее внимания. И вскоре, вскочив со своего места, быстро подошел к стойке, за которой стоял депутат рады, и ударил по ней ногой. В результате этого стойка была сломана и в момент удара сильно задела парламентария.

Мураев отреагировал достаточно сдержанно. После того, как оппонент успокоился, он лишь напомнил ему о заявлении, которое тот сделал ранее.

«Замминистра, который обещал стрелять в людей», — прокомментировал произошедшее пострадавший политик.

Такое заявление, как отмечает «Народная правда», Грымчак сделал ранее в прямом эфире того же телеканала ZIK. В сентябре 2018 года в студию во время записи одной из программ позвонил местный житель Ровно и выразил критику в адрес действующей власти. При этом мужчина задал вопрос Грымчаку: «Когда вы избавитесь от властных полномочий и перестанете мучить народ?»

«Почтенный человечек, мы умеем стрелять так, что вам мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся — голосуйте», — ответил чиновник, добавив, что не собирается покидать Украину.

«Если кто-то хочет пострелять, пусть попробует», — заключил нардеп.