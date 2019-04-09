«Порвал рубашку»: за что депутат бил представителя Зеленского

В здании телеканала ZIK подрались депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш. Видео инцидента опубликовано на ютуб-канале украинского СМИ.

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На сайте телеканала сообщили, что Барна приехал в студию к концу программы «Игра с огнем». Темой эфира был второй тур выборов, который пройдет 21 апреля, а также предстоящие дебаты. Депутату от блока Порошенко не понравились высказывания Юраша, которые он произнес на съемках шоу.

Когда представитель команды кандидата в президенты шел в гримерку, на него напал Олег Барна. Он схватил Юраша за воротник рубашки, потряс, что-то доказывая, и в итоге порвал ему «любимую рубашку». Сам молодой человек, судя по видео, осмелел, лишь когда пришла охрана. Он начал о чем-то кричать вслед нападавшему. В результате они «с взаимными криками разошлись».

По словам представителя «Зе!Команды», Барна угрожал ему, и кричал, чтобы тот «не говорил о главнокомандующем и Иловайске».

Вскоре после конфликта Юраш на своей странице в фейсбук поблагодарил Барну за то, что тот дал лишний повод для напоминания о событиях 2014 года. В то время, как в столице Украины шел парад, под Иловайском закрывали «котел». Местные СМИ называли бои под Иловайском «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».

«Повторюсь, у Петра Порошенко, как у главнокомандующего, был выбор. Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел «котел», и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многие другие мы не простим «главнокомандующему», — заявил на своей странице в соцсетях Святослав Юраш, добавив, что «клоунов в украинском парламенте надо искать».

Это не первый случай, когда Барна вступает с кем-то в драку. В декабре прошлого года депутат от блока Порошенко подрался с народным депутатом от партии «Свобода» Юрием Левченко. Инцидент произошел в эфире парламентского телеканала «Рада».

Сначала Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», затем он обвинил его в «пьяном столкновении с киевским трамваем». Если на первое высказывание он предложил депутату от партии «Свобода» стать участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе, то второе политик уже не выдержал. Барна подошел к сидящему на стуле нардепу, ударил его и повалил на пол.

Этот инцидент, по заявлению директора СМИ, стал первым конфликтом с применением физического насилия во время эфира за 20 лет существования студии.

А вот драка в кулуарах телеканала ZIK — не единственная в его истории. Так, в начале декабря прошлого года во время прямого эфира замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пытался устроить драку, сообщает ФАН. (https://riafan.ru/1127109-ukrainskii-zamministra-napal-na-deputata-rady-i-razgromil-telestudiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

Политика не устроило заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, по мнению которого российская сторона не была заинтересована в инциденте, произошедшем в Керченском проливе. В подтверждение своих слов он привел «срыв» двусторонней встречи президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом, которая должна была состояться в рамках саммита G20.

Юрий Грымчак возмущенно комментировал слова Мураева с ним в унисон. Телеведущая пыталась успокоить министра, но он не обращал на нее внимания. И вскоре, вскочив со своего места, быстро подошел к стойке, за которой стоял депутат рады, и ударил по ней ногой. В результате этого стойка была сломана и в момент удара сильно задела парламентария.

Мураев отреагировал достаточно сдержанно. После того, как оппонент успокоился, он лишь напомнил ему о заявлении, которое тот сделал ранее.

«Замминистра, который обещал стрелять в людей», — прокомментировал произошедшее пострадавший политик.

Такое заявление, как отмечает «Народная правда», Грымчак сделал ранее в прямом эфире того же телеканала ZIK. В сентябре 2018 года в студию во время записи одной из программ позвонил местный житель Ровно и выразил критику в адрес действующей власти. При этом мужчина задал вопрос Грымчаку: «Когда вы избавитесь от властных полномочий и перестанете мучить народ?»

«Почтенный человечек, мы умеем стрелять так, что вам мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся — голосуйте», — ответил чиновник, добавив, что не собирается покидать Украину.

«Если кто-то хочет пострелять, пусть попробует», — заключил нардеп.