«Были ошибки»: Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко принес извинения за предвыборный лозунг, в котором он заявляет о выборе между ним и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Порошенко сделал в эфире телеканала ICTV.

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«Если кто-то этот [предвыборный лозунг] понял так, я извиняюсь», — сказал Порошенко в ответ на вопрос журналистов о том, относится ли призыв каким-то образом к Владимиру Зеленскому, сопернику действующего президента во втором туре выборов. Он добавил, что не считает Зеленского «агентом Кремля». Кроме того, Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки».

Ранее во многих городах Украины появились плакаты, на которых изображены Порошенко и Путин, и написано «21 апреля — решающий выбор».

Примечательно, что этот плакат нарушает сразу несколько украинских законов.

В частности, речь идет о статье №8 Закона Украины «О рекламе», которая предусматривает запрет на изображение в рекламе физического лица или использование его имени без письменного согласия этого лица. Кроме того, статья №64 закона предполагает запрет на участие в предвыборной агитации лицам, которые не являются гражданами Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — мова». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.

По словам Порошенко, не Зеленский и не Тимошенко будут основными противниками Порошенко на выборах президента Украины, а президент России Владимир Путин. «Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать. Моим оппонентом является Путин», — подчеркнул действующий президент Украины.

Он также заявил, что Путина «усиливает все, что ослабляет Украину».

В связи с этим перед украинцами якобы стоит выбор — или они за Украину, или «за Россию».

По словам Порошенко, политический диалог с Москвой станет реальным исключительно после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса, а также отпустит украинских «политзаключенных». К этой категории Порошенко отнес моряков ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе.

Накануне пользователи соцсетей высмеяли Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг, передает НСН. В воскресенье он разместил в президентском Telegram-канале несколько постов, в которых пытался привлечь более молодых избирателей с помощью слов «гайз» и «френды».

По мнению пользователей, политик явно неудачно выбрал себе политтехнологов, так как грамотный консультант не позволил бы кандидату такой выходки. Некоторые из комментаторов посоветовали Порошенко перейти с молодежного сленга на уголовный жаргон.

Вскоре «кульные» слова в постах Порошенко были заменены на несколько более естественные.

Как сообщает ФАН, украинский президент также пообещал существенные изменения в своей команде в случае победы во втором туре президентских выборов.

«Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей», — заявил Порошенко. Ранее он заявил, что «услышал протестное голосование молодежи» в первом туре и попросил сторонников Зеленского отдать свои голоса ему во втором.

Двумя днями ранее Центральная избирательная комиссия Украины подвела окончательные итоги первого тура президентских выборов – он прошел 31 марта. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что второй тур официально назначен на воскресенье 21 апреля.

«С завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов. <...> До этого предвыборная агитация была за рамками действующего законодательства», — отметила она.

Итак, по официальным данным ЦИК Украины, на выборы президента страны 31 марта пришли 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Зеленского поддержали 5,7 млн человек, Порошенко — 3 млн. Следом идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у нее 13,4% голосов, немногим более 2,5 млн человек выступили в поддержку экс-премьера. Всего в первом туре приняли участие 18,8 млн избирателей.