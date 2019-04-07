Люди Яценюка и Саакашвили: кто войдет в команду Зеленского?

До настоящего времени все президенты, а также руководители советской Украины были либо политиками, либо в прошлом советскими номенклатурными работниками. Это определение справедливо даже в отношении нынешнего лидера Украины Петра Порошенко. Несмотря на то что многие годы он работал в бизнесе, до того, как стать президентом Украины, он был депутатом Верховной Рады, а также занимал пост главы МИД.

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Отчасти Зеленского действительно можно сравнить с Дональдом Трампом, который до того, как занять свой пост не имел никакого политического опыта и испытывал проблемы с поиском людей для работы в своей администрации. Он также столкнулся с тем, что почти никто из представителей республиканской администрации не пошел работать в его команду.

Хорошо знающий Зеленского режиссер Марюс Вайсберг, работавший с актером над многими фильмами, сравнивает его с другим американским президентом — Бараком Обамой.

«Кампанию Обамы и кампанию Володи очень сильно объединяет ощущение надежды.

В Америке в тот момент после Джорджа Буша-младшего был спад экономики и царило неприятное ощущение обреченности, шел депрессивный период. Обама же тогда представлял невероятную надежду, и все, что было связано с ним, было глотком свежего воздуха. Здесь, мне кажется, такое же ощущение, связанное и с кампанией Володи Зеленского», — говорит «Газете.Ru» режиссер.

Команда и программа на 100 дней

Советник Зеленского Руслан Рябошапко заявил, что еще до второго тура «Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней». При этом, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что в случае победы Зеленского страной будет управлять совершенно новая команда политиков.

«Он привлечет самых неожиданных людей, о которых сейчас и помыслить нельзя», — считает эксперт.

У Зеленского нет никакой заранее установленной линии, отмечает в свою очередь политолог Андрей Окара: «Голосуя за Зеленского, люди голосуют за кота в мешке, при этом в этом мешке может оказаться не кот, а собака».

Эксперт также уверен, что победа Зеленского сама по себе может «открыть лифты вертикальной мобильности» а сам политик «стать агентом перемен». В то же время любые разговоры о команде Зеленского в настоящее время — «гадание на кофейной гуще», говорит Окара.

Бондаренко в свою очередь замечает, что Зеленский положительно отозвался об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который уже дискредитировал себя в Грузии. Зеленский действительно говорил об экс-губернаторе Одессы весьма комплиментарно. Во время беседы с журналистами он поделился мнением, что Саакашвили выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Сам Саакашвили также положительно характеризовал Зеленского и даже заявил, что рассматривает возможность возвращения на Украину в случае поражения Порошенко.

Пока неясно, в каком качестве Зеленский может привлечь Саакашвили или близких ему людей в свою команду, однако лидеру президентской гонки может быть близок опыт реформ, которые Саакашвили проводил в свое время в Грузии.

Вопрос формирования «команды Зелинского» в случае его победы стоит достаточно остро, полагает программный директор «Валдайского клуба» Олег Барабанов. Эксперт в разговоре с «Газетой. Ru» указывает, что несмотря на то, что Зеленский «пытается дистанцироваться от прошлого», в его команду входят люди из окружения экс-премьера Арсения Яценюка и действующего премьера Владимира Гройсмана.

Среди них — бывший министр финансов правительства Гройсмана Александр Данелюк и бывший министр экономики в правительстве Яценюка Айварас Абромавичюс. Оба активно работали с Зеленским и оба участвовали во встречах кандидата с американскими представителями, в частности со спецпредставителем Госдепа США на Украине Куртом Волкером.

По сообщениям СМИ, Данелюк может стать главой МИД Украины, а Абрамавичус — советником президента по экономике. Оба кандидата имеют большой опыт жизни в Европе и работы в крупных иностранных финансовых структурах. Данелюк, который ушел из правительства Гройсмана из-за давления премьера, успел поработать и внештатным советником президента Украины Виктора Януковича.

Тот факт, что оба политика входят в окружение кандидата в президенты Зеленского, — это сигнал для Запада, что ему можно доверять, делится мнением Барабанов.

Однако в случае, если оба политика войдут в команду президента Зеленского, это может оттолкнуть от него избирателей, которые не приемлют Яценюка.

Пока, говорит Барабанов, вопрос о том, как поведет себя Зеленский, если станет президентом, — «большая загадка». Эксперт напоминает об обвинениях Порошенко, который называет своего соперника «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского: «Пока весь негатив направлен на Порошенко, но в случае победы Зеленского его связка с Коломойским и фигуры людей Яценюка могут быстро привести к разочарованию Зеленским».

Он также напоминает и об угрозах, которые звучат из стана радикальных сторонников Порошенко, которые обещают военные выступления в случае победы Зеленского.

Эксперты отмечают также, что даже в случае победы Зеленского многое будет завесить от выборов в Верховную раду, которые пройдут в октябре 2019 года.

Именно по итогам этих выборов на Украине будет сформировано правительство. От его состава и устойчивости будет зависеть и будущее самого Зеленского.

В случае победы и до выборов в Раду Зеленскому предстоит работать с правительством премьера Владимира Гройсмана, говорит «Газете.Ru» украинский политолог Вадим Карасев: «Единственный, кого он может назначить без согласования с парламентом, — секретарь Совета национальной безопасности. Пока Зеленский — «виртуальный кандидат», и все будет зависеть от того, сможет ли он наполнить свою повестку реальным содержанием».