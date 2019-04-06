«Как в дурдоме»: кого выберут украинцы

В булочной в центре Киева на Крещатике немноголюдно. Да и те несколько человек около прилавков не выбирали батоны, булочки и пирожные, а обсуждали текущую повестку дня.

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«Так нельзя разговаривать с президентом [Петром Порошенко], несмотря на все его недочеты. Да за этим [Владимиром] Зеленским стоит [олигарх Игорь] Коломойский, я это точно знаю. Олигарх обворует страну, а мы останемся ни с чем. Теперь я точно буду голосовать за Порошенко», — тихо говорит седовласый мужчина нескольким своим слушателям того же возраста. Пенсионеры внимательно слушают и кивают.

Шоу для всей страны

Последнюю неделю кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский не дают украинцам расслабиться.

Зеленский в своем ролике в ультимативной форме призвал Порошенко принять участие в дебатах на самой крупной спортивной арене страны — НСК «Олимпийском» — и потребовал от оппонента сдать анализы на наркотики. Затем, опять в ролике, пригласил лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выступить «арбитром на дебатах».

Порошенко согласился принять участие в дебатах и даже 5 апреля пришел сдавать анализы в медпункт на НСК «Олимпийский». Зеленский под вспышки телекамер сдавал кровь в частной лаборатории Eurolab, которая принадлежит его стороннику Андрею Пальчевскому.

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов. По его мнению, «после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это». Кличко также предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве за его счет.

«Все это напоминает сумасшедший дом. В какой другой стране, кроме Украины, такое возможно? Сделки по продаже квартир остановились, люди не готовы сейчас тратить деньги. Все ждут, чем закончится это шоу на потеху всему миру. Мне вот не смешно»,

— рассказывает киевский риелтор Евгений Локтионов.

О политике говорят на работе, в транспорте, ресторанах и барах. «Порошенко не выполнил обещания, которые он давал. Он разочаровал не только меня, но и всех моих знакомых и друзей. Но Зеленский — это «кот в мешке», у которого нет ни опыта, ни программы, ни команды. Выбор сделать очень сложно. На Украине нет достойных кандидатов», — рассказывает житель столицы Георгий.

Все молодые специалисты — за Владимира Зеленского, рассказывает менеджер по продажам Ольга. «Он молодой, опытный предприниматель. Да, у него нет политического опыта, но это поправимо. Мы надеемся, что он не будет воровать, бизнес перестанут грабить, а правоохранительные органы обеспечат безопасность населения», — говорит она.

И добавляет, что за последние несколько месяцев против Зеленского развернули большую кампанию по его дискредитации. В социальных сетях, например, можно узнать, что Зеленский получает деньги из России, ездит на автомобиле Коломойского и еще много всякой ерунды, перечисляет Ольга.

Но на самом деле комик смог навязать оппоненту игру по своим правилам: уже никто на Украине не вспоминает о томосе, величии армии, а в преддверии выборов население обсуждает анализы кандидатов и возможные дебаты на стадионе.

Только по этой причине, уверяет собеседник «Газеты.Ru», надо голосовать за Зеленского.

Мнения украинцев разделились

Будущие выборы разделяют украинцев. Мнение населения на западе и востоке страны существенно отличается. Житель Львова Иван Мацько говорит, что будет голосовать за Порошенко.

«Порошенко ведет себя очень достойно в этой ситуации. Он не побоялся ультиматума Владимира Зеленского, сдал анализы и даже готов оплатить половину стоимости аренды НСК «Олимпийский». Мне бы хотелось посмотреть, как будет реагировать его оппонент. Он явно не был готов к такому», — говорит Мацько.

Но главной причиной, по которой житель западной Украины намерен поддержать Порошенко, — это введение безвизового режима со странами ЕС в июне 2017 года.

Это позволило украинцам получить дополнительный заработок. Большинство жителей западных регионов устраиваются на работу в польские, чешские и венгерские компании на полгода в году и неплохо зарабатывают.

Иные настроения царят на востоке страны. Житель Днепра Анатолий Морозов говорит, что намерен поддержать на выборах Владимира Зеленского. «Порошенко проводит насильственную украинизацию населения, Верховная рада рассматривает законопроект об украинском языке, и после его утверждения никаких прав у русского языка не останется. Я категорически против такой политики», — говорит он.

Морозов говорит, что вся его семья и знакомые говорят на русском, а родственники работают в России. Но Украина намерена ограничивать транспортное сообщение с соседним государством, населению рекомендуют ездить на отдых и на работу в страны ЕС. Многие в Харькове, Днепре и Сумах не согласны с таким подходом.