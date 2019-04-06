Развеять опасения: что Путин обсудит с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд собирается развеять опасения соседнего государства в сфере безопасности, сообщил газете Postimees пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, опасения Эстонии не имеют никаких оснований.

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«Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы», — пояснил он.

Пресс-секретарь признал, что между Россией и Эстонией существует дефицит общения, особенно на высшем уровне. В то же время он отметил, что конкретных решений от предстоящей встречи ожидать не следует.

Днем ранее свое мнение по поводу необходимых для обсуждения вопросов с Владимиром Путиным высказала сама Керсти Кальюлайд. Она заявила, что собирается обсудить с российским лидером санкции против РФ, которые она поддерживает.

«Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России. Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», — отметила эстонский президент на пресс-конференции в Таллине.

Кроме того, она назвала возможными темами переговоров на высшем уровне ситуации на Украине, в Грузии и эстонско-российские отношения, в частности приграничное и культурное сотрудничество. Кальюлайд заметила, что «у двух соседей всегда есть темы для разговоров».

По ее словам, данная поездка необходима для налаживания диалога с соседним государством. Она обратила внимание, что эстонские дипломаты и политики на мировых площадках постоянно говорят о России, при этом даже не пытаясь с ней контактировать.

«Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу», — подчеркнула глава государства. В то же время Кальюлайд отметила, что важно оставаться «верными своим ценностям».

Она добавила, что согласование повестки визита в Москву на данный момент продолжается. План будет утвержден на следующей неделе.

Эстонский лидер посетит Москву 18 апреля. В российской столице она будет присутствовать на открытии отреставрированного исторического здания посольства республики.

Ее визит станет первым посещением России президентом Эстонии за последние восемь лет.

До этого, как указали на сайте главы государства, в последний раз в Россию приезжал президент Тоомас Хендрик Ильвес в 2011 году. Тогда он был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге, написали там.

Советник Кальюлайд по внешней политике Лаури Кууизинг подчеркнул, что посольство в Москве было первым зарубежным представительством Эстонии. Он уточнил, что одна из целей визита — отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики».

Запрос эстонской стороны на проведение встречи лидеров двух государств подтвердил Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин намерен встретиться с коллегой из Эстонии. На данный момент их переговоры готовятся.

Впрочем, далеко не все с энтузиазмом восприняли идею Кальюлайд провести встречу с Путиным. За это ее осудили эстонские политики, сообщали местные СМИ.

В частности, бывший посол Эстонии в России и экс-министр иностранных дел, член Социал-демократической партии Марина Кальюранд заявила, что посещение страны, с которой у государства «нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества», является недостойным. Точно так же она охарактеризовала и сам повод визита. Политик подчеркнула, что президента Эстонии и не приглашали в Россию.

Раскритиковал Кальюлайд и председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии, член Партии реформ Марко Михкельсон. У него сложилось впечатление, что «визит возник на пустом месте», передает его слова Sputnik Эстония.

Как отмечает издание, он надеется, что глава государства даст парламенту и общественности исчерпывающее разъяснение своего решения.

К критике эстонского лидера присоединился и член правления Эстонской консервативной народной партии Яак Мадисон. «Предложения [от России о встрече президентов — «Газета.Ru»] сделано не было, и Кальюлайд сама просит о встрече, это выглядит достаточно жалко. Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Того же мнения придерживается и новый спикер парламента Эстонии и член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Пыллуаас отметил, что сам бы не стал посещать Россию, которая является агрессором.

«...неподобающе, что наш президент просит ее [Россию] о визите. Особенно, когда есть договоренность об общей европейской модели поведения», — подчеркнул политик.