Анализ президента: Порошенко сдал кровь перед дебатами

Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом журналистам рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.

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Утром 5 апреля Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийском» в Киеве.

«По разрешению человека, который проходил осмотр (Порошенко – «Газета.Ru»), мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме.

Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать. Никаких психоактивных веществ найдено не было», — сказал Ярый на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Как рассказал главврач, наркологический осмотр Порошенко состоял из двух частей: непосредственно медосмотра и отбора биологических образцов, в частности, крови, мочи и волос вместе с волосяной луковицей. Исследование образцов проводят четыре учреждения Киева – два частных и два государственных.

По словам главврача, в пятницу поступит информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови Порошенко. Результаты обследования волосяной луковицы будут намного позже — исследование может длиться до двух недель.

3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский принял вызов Порошенко участвовать в дебатах перед вторым туром выборов. При этом он предложил провести их не в телестудии, а на стадионе «Олимпийский». Среди условий, выдвинутых Зеленским, — медобследование на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. Кроме того, шоумен потребовал от оппонента принести извинения за оскорбления в свой адрес. Зеленский также позвал Юлию Тимошенко в качестве ведущей на дебаты с Порошенко.

После того, как действующий глава государства согласился участвовать в дебатах на стадионе, представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что они состоятся 19 апреля.

Сам Зеленский также сдал анализ крови 5 апреля в клинике «Евролаб». Он отказался делать это в спорткомплексе «Олимпийский», поскольку считает, что медпункт стадиона ангажирован. Команда Зеленского транслировала процесс сдачи крови на анализ в стрим-эфире в фейсбуке.

В пятницу Порошенко записал и опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором призвал Зеленского «быть мужиком» и не бояться дебатов. Глава государства подчеркнул, что за свою жизнь он не раз участвовал в дебатах и смотрел конкурентам в глаза.

«Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий», — сказал он. — Не ищите причин для отказа от дебатов и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион».

Украинские политики и правоохранители обращают внимание, что проведение дебатов на стадионе противоречит законодательству республики. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что видеообращения, которыми обмениваются друг с другом Порошенко и Зеленский, напрямую нарушают избирательное законодательство.

В ЦИК Украины также отметили, что дискуссии о месте и формате дебатов до официального объявления итогов первого тура могут расцениваться как нарушение закона, а сами дебаты должны пройти в Общественной телекомпании.

В противном случае это может восприниматься как предвыборная агитация, что грубо нарушает закон.

Ранее агентство УНН сообщило, что неизвестные начали продавать «билеты» на дебаты. Мошенники обещают прислать на почту желающим «нотариально заверенный билет», для чего нужно перевести $6,9 на банковскую карту. После того, как человек переводит деньги, телефон оказывается недоступным.

Кроме того, руководство «Олимпийского» сообщило, что на официальные электронные ящики спорткомплекса приходит много писем от иностранцев, в частности, жителей Великобритании и Германии, желающих приобрести билеты на дебаты. Украинцы также хотят купить билеты.

«Все хотят попасть, все просят забронировать — обычные граждане Украины, публичные люди», — заявил гендиректора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал простого большинства голосов, необходимого для победы в первом туре. В связи с этим 21 апреля в стране пройдет второй тур голосования. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский, который, по предварительным результатам, набрал 30,24 % и действующий президент Порошенко, за которого проголосовали 15,95 % избирателей.