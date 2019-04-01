В шаге от победы: что может помешать Владимиру Зеленскому

Мужчина небольшого роста в мундире, украшенном эполетами, и с треуголкой на голове достает подзорную трубу и смотрит в нее. Взгляд его правда обращен не на рельефы местности, а на сексапильную красотку, стирающую белье возле речки. Мужчина никто иной как будущий кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский в образе Наполеона Бонапарта.

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В комедии 2012 года «Ржевский против Наполеона» роль Зеленского чистой воды пародия и гротеск — его Наполеон смешно падает и попадает в нелепые ситуации.

При этом его визуальное сходство со знаменитым государственным деятелем весьма близкое, о чем говорит режиссер фильма Марюс Вайсберг:

«Роль диктатора такого экзальтированного, но способного на романтические жесты давалась ему очень просто. Это его природа.

Даже внешнее сходство с Наполеоном, как мы его представляем, было очевидным. Я очень горжусь тем, как он это сыграл, хотя давалось ему все довольно просто».

Неизвестно, читал ли выросший в СССР Зеленский знаменитую биографию Наполеона историка Евгения Тарле, однако слова первого консула Французской республики, которые тот приводит в ней, пришлись бы ему по душе: «Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре; я просыпаюсь ночью, чтобы работать».

Как рассказывают знающие Зеленского лично, кандидат в президенты Украины — человек колоссальной работоспособности, а его комедийная студия «95 квартал» — это целая машина, которая организует его выступления, снимает кино, производит рекламные ролики. Режиссер Вайсберг вспоминает, что, когда познакомился с Зеленским, был поражен его менеджерскими талантами:

«Володя достаточно властный, очень талантливый менеджер и совершенно очевидно обладает властью над людьми в хорошем смысле этого слова».

Вайсберг, который несколько раз снимал Зеленского в своих фильмах, признается, что, хотя удивился, узнав о планах актера идти в президенты, «шокирован» не был: «И его выступления в «Квартале 95» и роль в фильме «Слуга народа» (популярный сериал, где простой учитель случайно становится президентом, — «Газета.Ru») давали понять, что он всегда был важным индикатором общественных настроений, и это признавалось властью».

Сериал «Слуга Народа», рассказывающий об обычном учителе, выступившем с гневной речью против властей случайно ставший президентом — это главная работа Зеленского, в которой многие из его сторонников увидели черты его будущего президентства. Правда в истории учителя Василия Голобородько все не так просто — за время своего президентства от проходит путь от народной любви до импичмента.

Поклонники Зеленского сравнивают своего кандидата с Рональдом Рейганом из-за актерского прошлого забывая, что Рейган, до того, как стал президентом США, был губернатором Калифорнии.

Кандидат в президенты Украины подобным опытом похвастаться не может, и даже к его юридическому образованию есть вопросы.

Окончив в свое время юридическое отделение Киевского национального экономического университета, по специальности он не работал. В этом университете (точнее, в его криворожском отделении) Владимир оказался не случайно: его отец Александр Зеленский преподавал там математику.

Несмотря на то, что Зеленский весьма одарен — ему хорошо давался иностранный язык, а также разные виды спорта: от баскетбола до греко-римской борьбы — одна из его главных проблем заключается в отсутствии серьезных знаний по многим вопросам.

«Зеленский - это то, что называется «несистемный кандидат». Заметно, что он «плавает» во многих вопросах политики и экономики. У него нет тезисов и внятной программы, которую он мог бы предложить людям.

Но его феномен заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях.

Люди, которые проголосовали за Зеленского — это «протестный электорат», выразивший свое несогласие с политикой действующей власти», — говорит о Зеленском «Газете.Ru» украинский политический обозреватель Денис Попович.

Последнее свидание

Как отмечают украинские эксперты, основные голоса Зеленскому принесла молодежь, которой нравились его выступления как политического комика. Кроме того, за кандидата охотно голосовали на юге и востоке Украины, где проживает немало представителей русскоязычного населения.

Возможно, подобной поддержке способствовало то, что Зеленский за неделю до голосования в интервью иностранным журналистам заявил о необходимости уважительно относиться к русскому языку: «Не надо давить русский язык».

Стоит отметить, что именно жесткое давление на русский язык со стороны властей, которое пришло на Украину после Майдана, стало одним из главных факторов неприязни Востока к Киеву.

Зеленский, над чьими шутками смеются и на востоке Украины, действительно выигрышно смотрится на фоне Порошенко, который вызывает отторжение у русскоязычного населения Украины.

В 2013 году — за год до Майдана — Зеленского и его «Квартал 95» встречали на ура в переполненном кинотеатре «Юность» в Донецке. Героями шуток «Квартала» были тогдашний президент Украины Виктор Янукович, а вспоминая о российской действительности юмористы шутили о российском санвраче Геннадии Онищенко: «Вы слышали о господине Онищенко? Это главный санитарный врач России, который запретил наши самые вкусные продукты: конфеты, мясо, молоко… Есть ощущение, что человек тупо на диете, а мы страдаем».

В то же время, многие как в России, так и на Донбассе до сих пор не могут забыть ему то, что он перечислял деньги от выступлений бойцам АТО.

В этой связи в 2016 году в Госдуме даже потребовали запретить прокат комедийного фильма «8 первых свиданий», в котором снялся Зеленский. Проходной «ромком» о девушке и ее возлюбленном из-за участия в нем Зеленского превратился в главный политический фильм сезона: молодежные организации требовали его запрета, а депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов даже обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

В заявлении говорилось «о пресечении финансирования гражданином Украины Владимиром Зеленским преступной военной операции украинских силовиков против жителей Донбасса, в том числе за счёт доходов от кинопроката фильмов с его участием в России».

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Сегодня, когда конфликт на Донбассе вызывает у украинцев все меньше энтузиазма, Зеленский заявляет, что собирается вступить в прямые переговоры с президентом России: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты.

В ответ на эти слова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечает, что Россия «не оккупирует никакие украинские территории».

Рассуждения Зеленского о Донбассе пока выглядят лишь как политическая риторика, однако в случае если он все же окажется в кресле президента, ему так или иначе придется вести переговоры об урегулировании ситуации в этом регионе.

Возможно, в этом ему поможет влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский, который никогда не скрывал своего скептического отношения к войне на юго-востоке страны.

Однако пока шансы Зеленского на победу на президентских выборах нельзя оценивать как стопроцентные. Американское издание Politico отмечает, что несмотря на успех Зеленского в первом туре, его победа отнюдь не гарантирована во втором: «….многие украинцы сомневаются в квалификации комика. Эти опасения помогли Порошенко пробиться во второй тур. Многие сторонники Порошенко говорят, что, хотя у него много недостатков, он представляет «меньшее зло»»

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Украинский обозреватель Попович также считает, что пока рано обсуждать «перспективы Зеленского во втором туре». «По моему мнению, несмотря на огромный наметившийся разрыв, у Порошенко есть еще варианты, потому что «протестный электорат», проголосовавший за Зеленского — это все-таки не электорат «за»».

По словам Поповича, в случае борьбы Порошенко и Зеленского нельзя исключать и «ельцинский вариант» 1996 года. Под этим эксперт имеет в виду «работу с проигравшими кандидатами, с попыткой предложить им места во власти, взамен на их электорат».

Напомним, что в 1996 году исход второго тур президентских выборов в котором участвовали президент России Борис Ельцин и его соперник лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил генерал Александр Лебедь. Харизматичный политик и оппонент первого президента Лебедь призвал своих сторонников голосовать за Ельцина. В награду он получил кресло главы Совета безопасности России.

В случае Украины «генералом Лебедем» может вполне стать третий участник президентской гонки — Юлия Тимошенко, разрыв которой с Петром Порошенко составляет уже немногим больше 2%.

Самому же Зеленскому сейчас важно не сделать ошибок, предупреждает в эфире Первого канала политолог Михаил Погребинский. У Порошенко нет возможностей нарастить поддержку во втором туре и поэтому единственное, чем он может воспользоваться, это ошибками своего главного оппонента.