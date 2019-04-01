У Зеленского 30%: ЦИК обработал половину протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 90,11% протоколов объявила предварительные результаты кандидатов в президенты. Владимир Зеленский набрал 30,26% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 15,99%. Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,36% избирателей.

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Президентские выборы прошли на Украине 31 марта. Явка превысила 63%. Поскольку пока ни один кандидат не набрал 50% голосов, в стране 21 апреля пройдет второй тур голосования. Украинцы участвовали в выборах в 72 странах, однако в России голосование организовано не было.

По данным ЦИК, существенных нарушений при проведении выборов не зафиксировали.

Тем не менее МВД Украины сообщило о 2 тыс. 467 сообщений о нарушениях, выявленных в ходе голосования, по 60 фактам были возбуждены уголовные дела. Самым распространенными правонарушениями стали фотографирование (144 случая) и незаконная агитация (140 случаев).

Кроме того, были зафиксированы многочисленные нарушения, с подкупом избирателей и повреждением бюллетеней.

Юлия Тимошенко назвала результаты экзитполов, которые публикуются на протяжении всего голосования, манипуляцией и заявила, что, по данным ее штаба, именно она, а не Порошенко, проходит во второй тур с Зеленским. Согласно подсчетам ее штаба, за Зеленского проголосовали 27% избирателей, за нее — 20,9%, за Порошенко — 17,5%.

«Все эти продажные экзит-полы были рассчитаны на то, чтобы дезорганизовать нашу команду по защите результатов выборов. Я обращаюсь ко всем членам нашей команды: никакой дезорганизации, не обращайте внимания на эти продажные экзит-полы», — заявила кандидат в президенты.

Народный депутат Украины Мустафа Найем в своем телеграмм-канале утверждает, что штабы Зеленского и Тимошенко ведут переговоры об объединении во втором туре выборов. По его информации, лидер «Батькивщины» готова поддержать шоумена в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции. Как поясняет парламентарий, главной задачей этого объединения станет «изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов». Дело в том, что при такой модели выборы проводятся на пропорциональной основе, в два тура.

«Партия, которая выиграет, получает 51 % мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров. Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко», — пишет Найем.

Он также отметил, что если Тимошенко и Зеленский объединятся, это станет проблемой для Порошенко, а также ударит по имиджу «несистемного кандидата» и «проводника новых сил» Зеленского. Сама Тимошенко, однако, эту информацию опровергла.

«Мы рассчитываем на то, что после подведения реальных итогов выборов, сбора оригинальных протоколов, мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре», – сказала она, подчеркнув, что по этой причине ее команда не ведет никаких переговоров до завершения подсчета голосов.

Петр Порошенко прокомментировал выборы, отметив, что Украина блестяще прошла тест «на свободное волеизъявление». Информации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов, нет, отметил он, добавив, что считает выборы свободными и соответствующими стандартам ОБСЕ. Политик также подчеркнул, что конкуренция между кандидатами на этих выборах была серьезной и острой, однако люди «поддержали вступление страны в НАТО и независимость от РФ».

Данные экзитполов на Украине начали публиковаться уже в ходе голосования 31 марта, несмотря на то, что это запрещено законом. Перед выборами Служба внешней разведки Украины (СВРУ) выпустила специальное разъяснение, в котором утверждалось, что Россия «попытается дискредитировать выборный процесс». В частности, в СВРУ строго предупредили, что «фальсифицированные данные соцопросов на избирательных участках во время голосования» будут использоваться для «хаотизации избирательного процесса».